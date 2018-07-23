高雄》民進黨最怕韓國瑜這超強特質！？ 綠票倉恐「兵荒馬亂」

2018年07月23日 18:25 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長選戰，國民黨參選人韓國瑜來勢汹汹，民進黨參選人陳其邁近日似乎慌了，開始加強火力攻擊，民進黨也口徑一致批韓國瑜失言。筆名「人渣文本」的周偉航就指出，韓國瑜因為嘴巴厲害，很能佔到媒體版面，讓不少民進黨人產生威脅。連PTT網民也對韓國瑜的口齒伶俐大讚不已。

民進黨陳其邁6月和國民黨韓國瑜狹路相逢時，陳其邁當時親切喊「兄弟啊」，22日陳則針對韓國瑜日前所說，除殯葬業等特定行業外，高雄百業蕭條，重砲嗆韓國瑜「別只會靠夭、唱衰高雄」。韓國瑜也不是省油的燈，回嗆拚經濟不是拚幹話，大家應把衝經濟視為最重要議題，對高雄好的，應多提政見，否則淪為口水戰就是失言！

PTT網民則po文直指，韓國瑜口齒伶俐、邏輯清楚，他在跟跳針王開房間對決時，可說是一戰成名，另外，他也曾是柯P所器重的官員，如果能力太差，相信一下就拜拜了，基於這兩點，他應該是個人才。

鄉民們回應說：「不熟，不過至少耍嘴皮可能比柯文哲還厲害。」、「揍過阿扁。」、「算不錯了，希望高雄他能當選，帶來改變。」、「只看能力的話感覺還不錯，但是真的被政黨綁住。」、「如果他選得不錯的話，就算輸，2020民進黨的立委就危險了。」、「他真的是國民黨現在少數的異類吧，口才反應跟其他人不在同檔次。」

2016時任北農總經理的韓國瑜，曾因北農發放高額員工端午、中秋獎金，引發北市議員質疑，北農並非一般民營公司，仍有公益性質，就算獲利也不該全數發給員工，而應用於農產運銷制度更健全。韓國瑜回說，盈餘增加是「開源節流得宜」，還說自己不是敗家子，都付完該付的錢後，才發放獎金，而公司賺錢一定要分給辛苦的員工，「不分，over my dead body，我一定要分！」

(中時電子報)