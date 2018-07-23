台南市節能補助上路　符合資格者申請手腳要快

台南市今年將補助服務業、機關學校等汰換燈具、冷氣等節能設備，補助經費逾1億元，鼓勵相關單位更換節能設備，只要在今年購買，符合規定的產品都能向市府申請。（莊曜聰攝）

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台南市今年將補助服務業、機關學校等汰換燈具、冷氣等節能設備，補助經費逾1億元，鼓勵相關單位更換節能設備，只要在今年購買，符合規定的產品都能向市府申請。（莊曜聰攝）

為推動節電，台南市政府「設備汰換與智慧用電補助作業計畫」即日起正式上路，將補助服務業、學校與機關等汰換照明燈具、冷氣等節能設備，補助經費逾1億元，南市經發局呼籲民眾把握機會申請。

台南市府根據經濟部「縣市共推住商節電行動作業要點」，訂立「台南市設備汰換與智慧用電補助作業計畫」，補助總額度約1億1475萬，只要是符合相關法令規定，且在今年度購買的節能產品，都能申請補助。

經發局指出，補助對象包括機關學校、表燈營業用戶以及服務業（商工營業項目代碼屬F到J大類），用以更換一般冷氣及老舊照明設備，另外補助集合式住宅、辦公大樓及服務業的室內停車場換裝智慧照明燈具，能源管理系統也另有補助，申請案件透過書面審查，必要時現場查核，補助款用罄將公告截止申請。

無風管空氣調節機（非中央空調冷氣）補助標準依額定總冷氣能力，每kW補助2500元，但以總費用2分之1為上限，更換的舊品需由環保局、廢四機管道或送至合法廢棄物處理機構等方式回收並取得證明文件，老舊辦公室照明燈具每具亦補助2分之1，但以750元為上限。

室內停車場智慧照明燈具每盞以300元為上限，能源管理系統依契約容量不同，51kW-800 kW用戶，每套以15萬元為上限，契約容量800 kW以上用戶，每套以150萬元為上限。

(中時 )

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