少年當詐騙車手遭警逮 還抱怨：酬勞僅300元

15歲少年當詐騙車手，酬勞僅300元，被中市警第四分局南屯派出所員警查獲，悔不當初。（黃國峰翻攝）

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中時

當車手真的賺錢嗎？中市警第四分局南屯派出所青春專案期間，員警監控詐欺集團，發現15歲少年擔任車手，並得知他因案於少年觀護所收容，員警到少年觀護所借詢，少年對擔任車手坦承不諱，並說其實只領到過一次酬勞，且僅賺300元，悔不當初啊！

台中市警局第四分局南屯派出所員警，日前調查一件詐欺案件的車手時，調出一段影像，發現影片中的車手身材壯碩，長相老成，透過比對車手特徵得知為一名15歲少年，到其戶籍地訪查時，得知少年因另一案件，在少年觀護所內，借詢時，少年對擔任車手並領款行為坦承不諱。

綽號「小天」的少年表示，家裡經濟狀況也不好，剛好機車壞了沒錢修，聽朋友說擔任車手，收入很好，便接受了提議。平常都是用通信軟體跟上游聯絡，本來講好每次提領贓款後，上游在依贓款的百分之一當酬勞，但其實真正也只領到這一次，而且也才300元，全都用在吃飯等瑣事上面，很後悔不僅沒賺到錢，還被警察查獲，早知道就不要聽信朋友的建議。

南屯派出所所長楊錫洲表示，詐騙集團多以「高薪、輕鬆」為噱頭，吸引未成年學子當車手賺錢，呼籲家長應多關懷子女交友狀況。正值暑假青春專案期間，為展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，警察將加強查緝青少年易聚集處所，讓青年學子安心快樂度過美好的暑假。

(中時 )

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