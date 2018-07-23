涉掏空3億資產、詐得渡假村產權 和昇3名高層羈押禁見

興櫃觀光股和昇休閒開發股份有限公司旗下擁有麻布茶房、跳舞香水等知名品牌，董事長禹介民及其他2名高層卻涉嫌虛偽增資、掏空資產，並詐得新北市平溪區河灣渡假村產權，遭基隆地院裁定羈押禁見。（本報資料照／林資傑攝）

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前興櫃觀光股、和昇休閒開發股份有限公司旗下擁有麻布茶房、跳舞香水、元定食等知名品牌，董事長禹介民、財務經理侯琮壹、董事長特助鄧淞元等3人，卻涉嫌虛偽增資、掏空資產，並詐得新北市平溪區河灣渡假村產權，違反證券交易法、詐欺等案件，經基隆地檢署偵辦後，向法院聲請羈押禁見獲准。

法務部調查局新北市調查處、基隆市調查站，分別接獲檢舉指稱和昇公司涉嫌虛偽增資、掏空資產等不法情事，於今年4月間報請基隆地檢署指揮偵辦。

檢方指出，經承辦檢察官楊淑芬調閱公司相關資料、分析可疑交易紀錄等偵查作為後，發現禹介民、侯琮壹、鄧淞元等3人，共同涉嫌於去年間，以不實財務、業務文件虛偽辦理增資，進而將公司資產掏空，另以買賣為由詐得河灣渡假村產權，不法所得高達新臺幣3億餘元，影響投資人權益及交易秩序。

基隆地檢署主任檢察官侯靜雯於19日督同楊淑芬及協辦檢察官劉彥君、蕭擁溱、林婉儀，共同指揮基隆市調查站、航業調查處基隆站等單位，動員150餘名調查官，持搜索票29張，兵分多路至北北基等地執行搜索，搜得帳冊等物品。

檢方漏夜訊問34名相關證人後，認為禹、侯、鄧3人涉犯證券交易法及詐欺等罪情節重大，且有串供滅證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見，法官並於20日晚間裁定准予羈押禁見。

據了解，和昇公司去年10月就爆發欠員工薪水，但11月竟還可以併購平溪河灣度假村，和昇含因為股票資產跳票等爭議，導致下市、重整；此外負責人禹介民也是具有爭議性人物，不但曾是青商會10大創業楷模，和昇也因此榮獲過10大傑出企業金鋒獎、消費者滿意度金品獎等殊榮，如今卻淪為涉嫌詐欺的犯人，令人唏噓。

(中時 )

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