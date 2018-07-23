劉德華墜馬癒後再戰《掃毒2》「你們不覺得我現在帥回來一些嗎？」

劉德華與古天樂在《掃毒2》中演出反派。華映娛樂提供

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時報周刊
劉德華與林嘉欣合作《掃毒2》。華映娛樂提供

超強動作鉅制《掃毒2》集合兩大影帝劉德華與古天樂共同合作，劇組大手筆以破千萬港幣（約3900萬台幣），更花費5個月的時間，重新搭建出1:1的香港地鐵站，兩大影帝這回更是聯手都演出反派角色，成為電影中的一大焦點，昨天在電影開鏡探班記者會上，讓個場景展現在觀眾面前，《掃毒2》備受觀眾期待。

《掃毒2》由鬼才導演邱禮濤執導，集合兩大演技及票房實力兼俱的巨星劉德華（華仔）和古天樂，聯手金馬影后林嘉欣共同演出，光是三人大飆演技就讓觀眾非常期待。電影另外更有香港實力派演員苗喬偉、應采兒、周秀娜、衛詩雅、張國強等人共同演出，昨天他們在全新1:1打造的地鐵站場景，把地上的毒品垃圾清除，象徵掃毒行動正式開啟。

《掃毒2》是劉德華自去年1月拍廣告墜馬傷癒後首部回歸拍攝的作品，而電影中火爆動作場面不少，讓許多粉絲擔心他的狀況，華仔特別說明：「這部電影體能的要求沒有那麼高，大多都是飛車及開槍的場面，再加上現在特效都非常進步，整個拍攝環境都安全許多。」他覺得自己目前身體狀況很好，還也笑問現場媒體：「你們不覺得我現在帥回來一些嗎？」

古天樂在《掃毒》時扮演警察，而《掃毒2》是個全新的故事，古天樂則變身成為反派大毒梟，他笑說：「這次我擁有一個毒品王國，是完全不同的挑戰。」他與華仔在片中演出好兄弟，面對苗喬偉扮演的警方強力追捕，華仔也透露在電影中會有個全新造型，為此還特別接髮拍攝，他笑說：「我爸還以為我這次是拍古裝呢！」劉德華表示自己曾嘗試坐港鐵，「那時很趕時間，又遇到塞車，我就戴上口罩，搭港鐵過海比較快。」《掃毒2》預計明年上映。

(時報周刊)

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