台南大內酪梨好滋味 產業文化節28日登場

2018年07月23日 18:26 中時 莊曜聰

台南市大內區種植酪梨面積約160公頃，年產量2000公噸，約占全台總產量的3分之1，鮮果可以涼拌、榨汁、入菜做料理，還能做成防蚊液，對皮膚有保濕滋潤效果。（莊曜聰攝）

台南市大內區栽種酪梨面積約160公頃，年產量2000多公噸，占全台產量的3分之1，由於氣候、土壤環境適宜，加上近年來農民不斷改良技術，大內酪梨品質佳、口感好，很受消費者喜愛，不只涼拌、榨汁、入菜做料理，豐富的油脂成分還能用來製作防蚊液，除蟲又保濕，相當特別，大內區公所28日將舉辦酪梨產業文化活動行銷推廣。

大內栽種的酪梨品種有黑美人、紅心圓、秋可等，近來陸續收成，但受到之前落果影響產量，不過栽種面積增加，預計將與去年差不多，目前每公斤批發價在46元左右，公所與農會在本周六將在大內青果集貨市場舉辦活動。

大內區長李賢村表示，大部分民眾食用酪梨都是加牛奶、糖水打成汁。其實酪梨有多種吃法，切片生吃搭配各種醬料，口味多樣，老饕說沙西米吃法口感甚至不輸鮪魚肚，今年更請來主廚創作料理，設計出10道宴席菜色，有冷盤、焗烤、壽司、搭配海鮮、果汁、冰淇淋等，讓人垂涎三尺，每桌5000元，即日起開放訂購，活動當天中午就能享用，訂桌請洽詢06-5761001 #202、206或06-3302029。

酪梨除了用來吃之外，由於含有豐富的油脂及維生素，萃取後加上肉桂露、精油，就成為天然的防蚊液，而且對皮膚又有滋潤保濕的效果，當地石子瀨社區發展協會舉辦的「聚落瞧一瞧」活動中，就有酪梨防蚊液DIY體驗，還有採果樂、彩繪街導覽等，民眾可向石子瀨社區發展協會報名參加，報名專線06-5761341或0988-589-788。

(中時 )