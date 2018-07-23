百年涼茶王老吉挺鄉民做公益 席開近300桌

2018年07月23日 18:19 中時電子報 綜合報導

乾爹吉祥宴最大獎電動機車。(王老吉涼茶提供)

今年初「百年涼茶王老吉手搖飲-1828王老吉涼水舖」初試啼聲，舉辦50桌「乾爹吉祥宴-尾牙宴」，獲得鄉民廣大迴響，一桌難求，現場不僅有無菜單主廚親自料理佳餚、還人人有獎抽、王老吉喝到飽，主辨單位提供各種好康不手軟。

現在為了響應廣大鄉民熱烈期待，「1828王老吉涼水舖」邀請國家金牌御廚-水蛙師，掌舵近300桌宴，不僅邀請民眾暢飲百年涼茶，還有百萬好禮人人有獎，本次活動秉持「乾爹吉祥宴-愛心公益辦桌」，現場鄉民、素人、網紅，齊聚一堂，享用美饌佳餚之餘，還可抽大獎、作公益。

百年涼茶王老吉「乾爹吉祥宴」席開300桌。(王老吉涼茶提供)

百年涼茶王老吉「乾爹吉祥宴」席開300桌。(王老吉涼茶提供)

基於取之於社會，用之於社會的精神，「1828王老吉涼水舖」有效集結資源，積極投入公益，實踐企業社會責任，本次邀請10家公益團體，一起來享用充滿人情味的辨桌美食、抽大獎。同時，主辨單位愛心不落人後，除捐出活動淨利、還邀請101原創，提供一年份免費服飾現場送給公益伙伴們。

現代人生活忙碌，悠哉地吃頓飯也變成了奢侈，透過「1828王老吉涼水舖」舉辦的「王老吉乾爹吉祥宴」，讓大家能一起「好、好、吃頓飯」，讓一起吃飯的好朋友們，有吃又有拿，還能與主辨單位一起做公益，這將會是一場即有意義又能回饋社會的常態性的活動。

(中時電子報)