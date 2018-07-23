台南市》第二選區議員參選爆炸 無黨籍陳昆和獲綠營奧援

台南市議員第二選區參選爆炸，無黨籍的陳昆和（左三）23日宣布參選，共有10人角逐5席次，陳昆和雖是無黨籍，但長期以來與綠營關係較深，也獲得現任議員侯澄財（右二）力挺，為選情投下變數。（莊曜聰攝）

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台南市議員第二選區參選爆炸，無黨籍的陳昆和23日宣布參選，在台南佳里成立競選總部，前台南縣長蘇煥智、民進黨議員侯澄財都現身力挺，擔任律師的陳昆和在房地產業相當活躍，長期以來與綠營關係密切，傳出是綠營樁腳，現在出馬角逐議員席次，又獲綠營議員支持，也為當區選情投下變數。

南市第二選區向來是綠營大票倉，近年來均由民進黨與無黨籍瓜分選票，今年因民進黨初選後內部產生矛盾，加上無黨籍參選人增加，情勢變得更加混亂，民進黨雖提名3席，但情勢恐怕不樂觀。

陳昆和表示，他出身北門，後來搬到七股，與在地淵源頗深，之前也曾和當時擔任立委的蘇煥智共同反對七輕在濱南工業區的開發案，長期關注地方事務，但民進黨上台執政後，並未給溪北地區帶來發展，反而更為沒落，他曾擔任都市計畫審核委員，發現市府將沿海地區當作農業生產及觀光旅遊規畫，吸聚人口的計畫付之闕如，看不下去，才決定跳出來參選，希望能有改變。

民進黨議員侯澄財決定支持陳昆和，23日趁著到醫院回診空檔，忍住不適前往站台，可見交情匪淺，加上兩人合照的競選看板也陸續掛上，侯澄財雖然不再參選，但選擇為人抬轎，他認同理念相近，又有同鄉情誼的陳昆和，但由於還有黨籍議員身分，立場頗為尷尬，也讓綠營內訌之說不脛而走。

(中時 )

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