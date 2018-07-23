雲林》張麗善下鄉座談固守選票 李進勇訴諸政績延續

張麗善（前左三）固守雲林海線選票，前往口湖鄉舉辦座談會。（張朝欣攝）

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雲林縣長參選人張麗善固守雲林海線選票，23日前往口湖鄉舉辦座談會，抨擊養殖漁業專區與綠能專區重疊，嚴重剝奪漁民生存權；雲林縣長李進勇則前往麥寮鄉參加寺廟活動，訴諸政績延續顧雲林。

張麗善在胞兄前縣長張榮味因案入監後，展開全縣行腳座談行程，深入基層爭取選民認同，23日前往口湖鄉下崙老人會館，300餘名支持者到場與會，高喊「張麗善當選」，展現張在口湖鄉的高人氣。

張麗善表示，口湖鄉養殖區被畫入「嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施之農業用地」範圍，從第8區到第13區總計約218公頃，與5個養殖漁業生產區範圍重疊，屆時漁塭都被迫用來種電，漁民不知將來何以為繼。

張麗善說，口湖鄉的下崙等養殖生產區2003年就已存在，雲林縣政府竟然視而不見，未徵詢當地漁民同意就將養殖專區併入綠能專區，令人懷疑是在圖利光電業者？還是圖謀回饋金？這種作法跟強盜作為有何不同？

下午張麗善馬不停蹄前往水林鄉，強調水林鄉是全台番薯主要產區，但相關單位一直沒有設法提高番薯的經濟價值，她將協助成立加工專區，藉由加工付予番薯新價值，同時減少產銷失衡情況。

李進勇則前往麥寮鄉參加寺廟活動，強調「3大好政、6顧雲林」競選訴求，包括撥亂反正、魄力執政、品質保證，延續政績顧大細、顧健康、顧弱勢、顧土地、顧骨氣、顧經濟。

(中時 )

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