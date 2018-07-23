徐國勇：社會住宅興建明年可達5萬多戶 進度超前

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內政部營建署今日邀集中央及地方相關人員舉辦為期2天的「強化社會住宅推動共識營」，內政部長徐國勇表示，社會住宅8年20萬戶目標，其中12萬戶直接興建，明年底將達成4萬戶興建，原定2020年要達到4萬戶目標，但內政部可以達到5萬多戶，雖然進度超前，內政部並不自滿，要趕快規畫第2階段。

徐國勇說，2012年時社會住宅是大家很陌生的名稱，後來小英總統提出來，大家都跟進，慢慢變成大家非常肯定的一種安定居住的型態，也是小英總統重要政見，小英總統社會住宅8年要20萬戶，12萬戶直接興建，8萬戶包租代管，以全台800萬戶而言，設定2.5%的目標，就是20萬戶。

但包租代管部分，徐國勇也不諱言進度較慢，但林口世大運選手村第一波2500戶登記踴躍，如果年輕人可以進住的話，原租屋就可以退租，進入包租代管，形成善性循環。

這次共識營中，內政部花政務次長敬群也報告了「8年20萬戶社會住宅需中央與地方協力推動」，並邀請台北市政府與新北市政府分享社會住宅規劃設計、興建與管理維護經驗。為使參加人員瞭解社會住宅第2階段（2021年至2024年）興辦8萬戶社會住宅的規劃，共識營中營建署也會報告「社會住宅第2階段落實與精進作法」與「社會住宅財務規劃」，使參加人員對於第2階段興辦社會住宅目標、土地資源與財務規劃能夠更加了解。

(中時 )

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