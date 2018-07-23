惡意攻擊？「河邊餐飲」驚爆跳票2.8億 陳美昕：子虛烏有！

2018年07月23日 18:56 中時 柯宗緯

河邊集團執行長陳美昕親上火線說明，她痛批是子虛烏有，不排除是同業惡意攻擊。（柯宗緯攝）

高雄經營一甲子「河邊餐飲集團」今（23）日驚傳跳票2.8億元，消息一出震驚市場。集團執行長陳美昕親上火線說明，她痛批是子虛烏有，不排除是同業惡意攻擊，並且強調集團營運狀況一切正常，沒有跳票情事、員工薪水也都有按時發放，目前已經向高雄港警報案，要揪出這名藏鏡人。

今天臉書、LINE群組網傳1則文章，內容寫到「驚爆！ 『河邊海產張素鑾』貸款2億8仟萬！因陸客不來致高雄蕭條、一例一休、年金改革，消費不振，使生意一落千丈，不幸於6月底跳票！ 張則急向閏蜜陳菊報告困境，陳菊罔顧法令，急急下令中小企業處邀集銀行團進行協商紓困。 張素鑾的借貸全是無擔保放款，想必最後又是全民買單。」

該爆料還煞有其事寫到，「據河邊統計，到今年底結婚喜宴及社團訂餐約有3200桌，現在訂餐的人急著跳脚，紛紛來電詢問怎麼辦。員工回應：其實，我們也不知道要怎麼辦，上個月薪水還沒領到呢。 #如不屬實,請相關人事出面解釋 #攸關人民納錢」

對此，集團董事長張素鑾女兒、執行長陳美昕傍晚召開記者會澄清，她表示，此為網路謠言，根本是子虛烏有，更無所謂的擔保貸款，公司一切繳息正常，薪水也按時發放，難以理解為何在此時會有這個假消息惡意中傷，目前已訴諸公權力，正式向高雄港務警察總隊報案。

假消息一出，媒體急著找「阿鑾姐」，但她彷彿人間蒸發，更讓消息甚囂塵上。陳美昕說，媽媽待在律師樓與律師商討對策，心情難免受到影響，更擔心影響公司商譽及員工士氣。

陳美昕說，目前「河邊集團」總共有250位員工、4個據點，受到大環境影響，生意確實較去年少一成，尤其是香蕉碼頭據點為觀光地區更是首當其衝，不過她強調，集團主要營收來自外繪及跟喜宴市場，目前訂單穩定，光是小月就有超過1500桌了，已排到明年6月。

她更提出「惡意攻擊說法」不是空穴來風，由於近年高雄港區開放，河邊是當區唯一的民營單位，許多同業、投資客覬覦這一塊市場，因此有人散發不實消息也不意外，只是這次太過分了，還牽扯到陳菊真的很誇張，「我們是生意人，不會去涉入政治太多，服務客人更是不分藍綠。」

媒體也向總統府方面取得回應，「關於陳秘書長的部分，絕無此事！若再謠傳，考慮採取法律行動。」

(中時 )