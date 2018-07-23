夏季衛生棉涼感熱銷 機能型也成主流

2018年07月23日 18:49 中時 吳娮翎

衛生棉商機大，科技型、涼感型都成市場主流，現代人追求舒適遠大於比價，便宜不再是唯一誘因，顛覆傳統思維，衛生棉不再滿足單一功能，而要多功並行，加上夏天氣候悶熱，涼感跟舒適度都成為市場強攻訴求。

台灣品牌愛康2007年創立，訴求涼感衛生棉，採用通過澳洲 TGA 認證的薄荷、茶樹等精油，融合在愛康獨家的 30 秒抑菌配方，從網路起家，2016年更創下平均每7秒就賣出1包的佳績，同年也進軍實體通路與海外市場。愛康公關表示，實體通路折扣後單包價格約45元到50 元，官網團購折扣搭配終身會員制度，採買越多越便宜，購物金累積制度，團購價格帶在33元至49元，目前實體與線上通路佔比為 4比6。

愛康的強勢銷售也反應在通路上，康是美上半年銷量統計，愛康「抗菌衛生棉24cm日用型」居冠，老牌蘇菲「彈力貼身日薄翼」、「導管式棉條」緊追在後，康是美公關觀察，夏季悶熱台灣消費者對涼感及棉條的使用提升，因此帶動涼感衛生棉銷售，也因為海邊玩水機會大增，棉條銷量也比冬天顯著，另外夏季悶熱容易產生異味，香氛衛生棉的銷量提升。

屈臣氏近3個月熱銷衛生棉Top 5則是蘇菲「彈力貼身超薄體貼潔翼全系列」銷售居冠，其次依序是靠得住「草本抑菌超薄3入全系列」、好自在「INFINITY液體衛生棉10片全系列」、康乃馨「超薄衛生棉一般20片」、愛康「抗菌衛生棉日用型24cm」。屈臣氏認為，夏日氣溫讓輕薄型、涼感衛生棉成女性消費者購買首選，對衛生棉產品的要求訴求厚薄、防漏外，也注重含有草本、抑菌等保養私密設計，近日流行的液態材質衛生棉，因不易因擠壓而變形，也成了現代越來越多女性消費者對於衛生棉的材質首選。

(中時 )