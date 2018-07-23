天心、鍾承翰被爆頻現身法院 原因曝光！

天心、鍾承翰合作新劇。（粘耿豪攝）

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鍾承翰。（粘耿豪攝）
天心。（粘耿豪攝）

天心、鍾承翰日前被直擊頻頻現身法院，原因正式曝光！原來兩人最近合作台灣首部律政職人劇《最佳利益》，天心挑樑飾演律界女王，慘電實習律師鍾承翰。天心透露，她為了角色勤做功課，生平首度踏進法院，接連在法院趕場旁聽了足足兩天，有一場竟然遇到一位江湖味很重的「大哥」頻頻轉頭盯著她看、還露出詭異微笑。她一度心裡發毛，心想：「我現在是該默默飄出去嗎？」

首度演律師的天心說，開拍第一天導演林立書什麼都沒講，只對她說：「妳先演吧！」讓她相當不安，回家還做了噩夢，「我夢到家裡有阿飄，驚訝的同時，背後感覺熱熱的，結果窗簾燒起來，就嚇醒了，醒來頭皮全都是汗！」老公貼心安撫她說：「沒關係，我保護妳！我有十字架和聖母瑪麗亞！」

鍾承翰這次飾演個性直接、近乎白目又充滿正義感的菜鳥實習律師，他原以為自己和角色個性完全不像，但製作人陳慧玲卻爆他私底下也有正義魔人的一面，他這才自爆常當「檢舉達人」，最看不慣路人亂丟煙蒂，曾經打電話且拍照向環保局檢舉，在住家河濱公園看到辦路跑卻滿地垃圾，也心痛得當場開始撿垃圾。結果剛好有粉絲認出他來，說要跟他合照，他還開出條件：「但你要跟我一起撿垃圾！」他後來還跑到主辦單位的舞台去請他們廣播呼籲大家不要亂丟垃圾，「因為自己習慣的地方被破壞了，覺得傷心」。

天心劇中飾演只在乎最佳利益、勝訴率百分百的律界女王，鍾承翰則是懷抱熱血正義期待踏入律界的實習律師，兩人都是首次挑戰律師角色，法庭戲將有大量專有名詞攻防，這也是兩人繼《一把青》後再度合作，天心笑稱在演《一把青》時鍾承翰的角色就常挨她的罵，到了《最佳利益》她變成他的實習指導律師，「開拍至今的每場對手戲他依舊被我一路罵，但戲裡的罵不是那種難聽話，是力道很重的字眼。」鍾承翰笑說：「她內化了！」

入行以來尚未演繹過律師角色的天心在看完三集劇本後便一口答應演出，她坦言：「以前接戲最怕遇到醫師和律師的角色，因為專業用語的台詞超多。」而這次接拍的原因，是對「方箏」這個角色一見鍾情，覺得劇本太好了，即使充滿挑戰也絕對不想錯過。她說，這是從影以來首度接到一部作品在開拍前劇本就是完整的，且攝影器材還是她以前沒見過的。製作人陳慧玲表示：「我們比照美劇、以電影規格拍攝，風格簡潔俐落，攝影幾乎不用腳架，攝影師全程使用RONIN2攝影穩定器，所以演員們跟團隊的默契是相當有難度的，期許為台灣創造一部高品質的律政職人劇。預計明年3月播出。」

(中時 )

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