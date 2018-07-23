農民職災保險試辦 職災認定成焦點

2018年07月23日 18:49 中時 游昇俯

農民職業災害保險將於11月試辦，農委會23日舉辦「農民職業災害保險制度意見交流會議」，邀請產官學界交換意見。與會者多對加保農民身分資格、職業傷害認定、職災審查問題多有疑義。

因目前農民健康保險屬於社會保險，僅有生育給付、身心障礙給付及喪葬津貼等項目，缺乏職業災害保險給付項目，故農委會推動農民職業災害保險，預計於11月試辦，以保障遭遇職業傷害農民生活。

試辦農民職災保險，給付方式將採取「先傷後病」，先認定因果關係較明確的職業傷害，未來再擴大認定職業病；並且，以有投保農保的116萬多名農民自願性加保為原則。

與會者對職災理賠資格多有疑義，美濃區農會總幹事鍾清輝便說，職災理賠是否限於在自己田地上發生職災？佃農、代耕業者到別人田裡工作是否也符合職災理賠條件？政大法律系助理教授林良榮也提到，農業工作性質複雜，農民也常有多重身分，可能有不同雇主，或是季節性參與農事，身分認定若是排除太多，可能反使農民未受保障。

農委會副主委陳吉仲表示，過去農保加保資格綁定農地，無法保障實際從農者，現已人地脫鉤，認定實際從農行為，只要有農保，就可加保職災保險。農民福利科長王東良也說，只要在田間從事農事發生職災，無論受雇自雇都納入保障範圍。

台大健康政策與管理研究所教授鄭雅文則提到，職災保險採「先傷後病」，但傷病難區分，有的人摔傷導致椎間盤突出，受傷初期可能還沒什麼症狀，但漸漸出現慢性疾病，又如被蜜蜂螫傷，過幾天變成蜂窩性組織炎等等，區分傷病容易造成爭議。

雲林縣農業處長張鴻猷也認為，傷病難界定，農民自願加保、非強制，怕與農會產生紛擾。林良榮也說，不像勞工工作內容容易認定，農業場地範圍大，業務多樣，傷病有時難切割，可能需要專門人員進行職災審查。

對此，王東良表示，職災保險保險人是勞保局，職災判定由勞保局辦理，農會不會參與；農委會將設立職災爭議審議委員會，也會規劃納入農業專家與醫師。但陳吉仲也坦承，傷病區分，需透過試辦累積經驗，再滾動調整。

(中時 )