小港醫院、緯創攜手 打造智慧血液透析病房

2018年07月23日 18:49 中時 柯宗緯

小港醫院、緯創醫學23日宣布攜手打造「智慧血液透析病房」，提升病人醫療安全，避免醫療糾紛。（柯宗緯攝）

近期台灣多家醫療院所爆發洗腎疏失，凸顯防錯機制重要性。高市立小港醫院23日宣布與緯創醫學合作，打造智慧血液透析病房，透過系統數據警訊，降低血壓及其徵狀發生率，減少無效透析，進而提升透析率，及減緩護理人員負擔，提升醫療安全。

緯創醫學總經理黃俊東指出，智慧血透系統已在北部多家醫院啟用，小港醫院為南部首家，透過醫療大數據運算、人工智慧技術，提供即時預防照護，洗腎過程更加安全、舒適，降低醫療糾紛。

緯創醫學總監莊紹仁說明，台灣血液透析病患逐年增加，衍生併發症以低血壓為首位，該系統可進行低血壓預測及控制，減少用藥錯誤、降低透析器凝血率、提升血液透析充分性、 節省護理人員處理文件時間及護理記錄正確性等。

小港醫院院長侯明鋒表示，該系統已在小港醫院建置24床，未來將擴及高醫體系醫院，乃至於服務偏鄉病患，透過透析中血壓即時上傳，可預測血壓落點之低血壓警訊，及體重自動測量改善誤報情形，創造醫病雙贏局面。

小港醫院腎臟科醫師陳思嘉指出，洗腎病患有9成使用血液透析，1成為腹膜透析。據統計，1個月有近3500人次洗腎，為防止洗腎疏漏，加強多項措施，包括接頭防呆裝置、消毒藥水貼上骷顱頭警示標誌、用完桶子回收等。

(中時 )