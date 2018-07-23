5年前為何選陳妍希演小龍女？ 他爆內幕「陳曉喜歡」

2018年07月23日 19:04 中時電子報 施品瑜

于正爆料當年選陳妍希演小龍女，是按陳曉喜歡的標準選角。（圖／翻攝自微博）

大陸男星陳曉和陳妍希2013年因合作《神鵰俠侶》而擦出愛火，前年結婚後生下一子小星星，一家三口幸福美滿，但其實當年陳妍希演「小龍女」時，曾因臉圓被譏是「小籠包」，讓她相當受傷，事隔5年，該劇編劇于正卻意外爆料選角內幕，而關鍵原因竟是「陳曉喜歡」。

于正是大陸知名編劇、製片人，陳曉是他的旗下藝人，當年陳曉憑《陸貞傳奇》走紅，于正有不小功勞，而他最近推出新戲《延禧攻略》，旗下女星吳謹言則被力捧當女主角，近來女方PO文開玩笑說自己是陳曉異父異母的妹妹，遭到不少陳曉粉絲批她靠陳曉蹭熱度，最後變成于正被指責沒照顧好陳曉，而于正也因此不滿回嗆網友。

于正透露自己凡事以陳曉意願為主，甚至爆出「連4億（約18億元台幣）投資的連續劇，（女主角）都按他喜歡的標準找」，而過去曾傳小龍女一角，于正原想找Angelababy演出，後來卻選中陳妍希，如今爆料一出，間接証實因為陳曉才發生的換角內幕。

另外，陳曉去年因演出《那年花開月正圓》事業再攀高峰，于正更驚爆當時陳曉嫌片酬低不想接，是因為自己逼著他接，才讓他人氣爆棚，並稱陳曉曾得罪導演，也是他代替陳曉去向導演陪不是，才保住戲約，雖然于正後來刪除貼文，但一連串爆料已造成熱烈討論，而陳曉本人則尚未回應。

(中時電子報)