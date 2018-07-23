非六都最高 彰化縣2.4億元節電補助 蔬果電照設備也可請領

夏季用電高峰，快來申請節電補助省荷包。彰化縣政府配合經濟部辦理節能設備汰換補助計畫，獲補助2.4億元經費，是非六都縣市金額最高，並規劃行動5大方針，彰化縣長魏明谷鼓勵住商辦踴躍申請；其中，農業部分，電照菊花、溫室早春葡萄和火龍果等夜間照明設備，每公頃補助6至10萬元，申請期限只到9月7日，意者可電洽04-7531120或各鄉鎮市農會。
「住商節電行動啟動」記者會上，包含彰化縣長魏明谷、經濟部能源局主秘蘇金勝、縣府建設處長劉玉平，及縣議員林世賢都到場，並與Pepper機器人互動，聽取節電行動方案內容的說明。
魏明谷表示，夏季電價實施後，非夏月電價每度2.89元，6至9月電價3.52元，以500度以上用戶為例、增幅約22％。許多老舊設備平均耗電量是節能產品的2至2.5倍，例如4尺長的T8/T9雙燈管耗電功率約40W，使用25小時就消耗1度電，若改用相同照度、20W 的LED燈管，25小時僅需0.5度電，當場省下一半的電力與費用。
建設處科長王盟貴說，計畫補助對象針對集合住宅室內停車場智慧照明，每盞燈具最高補助500元；住商辦、服務業部門，無風管空氣調節機如窗型及分離式冷氣每kW補助2500元、老舊辦公室改為LED照明燈具每具最高補助800元、能源管理系統每案最高補助200萬元等。
農業節電補助方面，節能燈泡每公頃農田最高補助6萬元；LED燈泡每公頃農田最高補助10萬元，換算均約為汰換設備費用的一半。
農業處科長蘇啟懷表示，包含全台最大規模的田尾電照菊花、以二林地區為主的火龍果，還有「北半球每年第一顆葡萄」的溪湖溫室早春葡萄，都利用夜間照燈延長日照時間，汰換成節能燈泡或LED燈泡將大大節省電費支出，且每公頃可獲一半燈泡採購費用補助，即日起受理申請至9月7日截止，可逕向各農會提出申請，審核通過後即可進行採購汰換。
蘇金勝表示，台灣能源短缺，多仰賴國外進口，感謝魏明谷縣長大力推動能源轉型，以綠能首都、風光大縣為願景，發展離岸風電與太陽光電，不僅為台灣奠定綠能發展基礎，也為縣內賺取綠金。為了解決能源短缺困境，更有效的方式就是節能，感謝彰化縣響應中央節能政策，不僅節省能源消耗，更讓企業與縣民省下開銷。
(中時 )