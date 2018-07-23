非六都最高 彰化縣2.4億元節電補助 蔬果電照設備也可請領

2018年07月23日 19:09 中時 謝瓊雲

彰化縣獲得經濟部2.4億元經費補助推動住商辦及農業節電計畫彰化縣發展綠能打造風光大縣，在節能省電上也很有一套，彰化縣長魏明谷(中)23日宣布五大推廣方針，鼓勵縣民踴躍申請補助汰換成智慧節能設備燈具，替自己大省荷包。（謝瓊雲攝）

智慧型機器人「Pepper」也到場與來賓們互動，說明節電方案內容。（謝瓊雲攝）

彰化縣田尾鄉是全台最大規模電照菊花生產基地，彰化縣政府推出節電計畫補助，鼓勵農民全面改採節能燈炮或LED燈泡。(謝瓊雲攝)

農民亦會利用電照火龍果催花、延長產季，達到全年皆可供果的效果。(謝瓊雲翻攝)

農民亦會利用電照火龍果催花、延長產季，達到全年皆可供果的效果。(謝瓊雲翻攝)

夏季用電高峰，快來申請節電補助省荷包。彰化縣政府配合經濟部辦理節能設備汰換補助計畫，獲補助2.4億元經費，是非六都縣市金額最高，並規劃行動5大方針，彰化縣長魏明谷鼓勵住商辦踴躍申請；其中，農業部分，電照菊花、溫室早春葡萄和火龍果等夜間照明設備，每公頃補助6至10萬元，申請期限只到9月7日，意者可電洽04-7531120或各鄉鎮市農會。

「住商節電行動啟動」記者會上，包含彰化縣長魏明谷、經濟部能源局主秘蘇金勝、縣府建設處長劉玉平，及縣議員林世賢都到場，並與Pepper機器人互動，聽取節電行動方案內容的說明。

魏明谷表示，夏季電價實施後，非夏月電價每度2.89元，6至9月電價3.52元，以500度以上用戶為例、增幅約22％。許多老舊設備平均耗電量是節能產品的2至2.5倍，例如4尺長的T8/T9雙燈管耗電功率約40W，使用25小時就消耗1度電，若改用相同照度、20W 的LED燈管，25小時僅需0.5度電，當場省下一半的電力與費用。

建設處科長王盟貴說，計畫補助對象針對集合住宅室內停車場智慧照明，每盞燈具最高補助500元；住商辦、服務業部門，無風管空氣調節機如窗型及分離式冷氣每kW補助2500元、老舊辦公室改為LED照明燈具每具最高補助800元、能源管理系統每案最高補助200萬元等。

農業節電補助方面，節能燈泡每公頃農田最高補助6萬元；LED燈泡每公頃農田最高補助10萬元，換算均約為汰換設備費用的一半。

農業處科長蘇啟懷表示，包含全台最大規模的田尾電照菊花、以二林地區為主的火龍果，還有「北半球每年第一顆葡萄」的溪湖溫室早春葡萄，都利用夜間照燈延長日照時間，汰換成節能燈泡或LED燈泡將大大節省電費支出，且每公頃可獲一半燈泡採購費用補助，即日起受理申請至9月7日截止，可逕向各農會提出申請，審核通過後即可進行採購汰換。

蘇金勝表示，台灣能源短缺，多仰賴國外進口，感謝魏明谷縣長大力推動能源轉型，以綠能首都、風光大縣為願景，發展離岸風電與太陽光電，不僅為台灣奠定綠能發展基礎，也為縣內賺取綠金。為了解決能源短缺困境，更有效的方式就是節能，感謝彰化縣響應中央節能政策，不僅節省能源消耗，更讓企業與縣民省下開銷。

(中時 )