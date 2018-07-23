業者插旗種電變向農地變閒地？　佳冬傳農友租不到地耕作

2018年07月23日 19:09 中時 謝佳潾

近年政府大力推動綠能發展，還放寬一般農地可申請變更成綠能用地，佳冬一帶即可見插「太陽能預定地」旗幟的農地，但卻傳出農友因此租不到地耕作，且業者插旗近一年也未見種電、而旗子卻越來越多，不少人擔憂農地變閒地的詭譎現象將愈趨嚴重。

佳冬楊姓農友指出，近一兩年來陸續聽聞有農友因政府的「種電政策」而租不到土地，持續追蹤後發現，地主租一分地給業者種電一年至少有4萬租金，而租給農民的金額只有5000至1萬5000元不等，以此來看不難想見農友會租不到地。

但他又發現，多處插有「太陽能電站預定地」或「太陽能電廠預定地」的農地，時過一年後仍不見動靜，不僅無種電動作，也因插旗農地不會再出租農友，等於都處在閒置狀態，這種現象令人擔憂，屏東的蓮霧種植面積縮小，有部分原因即來自於此。

他說，種電沒有不好，但若動用良田就真的不妥，且目前閒地狀況愈趨嚴重，政府應想辦法解決問題，就政策面來說，其實還有很多地主不知將土地變更成綠能用地後，會損失許多農地免稅保障，而一頭熱的出租種電，政府應設法宣導。

他強調，目前種電效益與否的傳聞滿天飛，且常見業者出來遊說，政府應適時站出來為農民解惑，而若能設專區更好，大家就不用猜來猜去，很明確自己的地能做何用途使用，如此一來，就能減少農地出租後變廢園的現象。

不過有業者反駁，指出閒置地問題是出自地目變更的過程。業者說，將農地變更成綠能用地的過程相當繁瑣，等待時間動輒以年計算，他們也想快點作業，但縣府核准令不下來，就是無法動作。

(中時 )