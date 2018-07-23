嘉義縣辦特殊教育夏令營 陪特教生過暑假

嘉義縣政府為提供特教生暑期多元活動，7月23日至27日在興中國小及太保國小同步辦理2個場次的《國小特殊教育學生暑期夏令營》。（張亦惠攝）

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嘉義縣副縣長吳芳銘到興中國小與特教學童互動。（張亦惠攝）

嘉義縣政府為提供特教生暑期多元活動，7月23日至27日在太保國小及興中國小同步舉行2個場次的《國小特殊教育學生暑期夏令營》，並與嘉義大學特教學系的師生合作，設計出一套適合特教生的營隊課程及活動，期望能帶給特教生愉快充實的暑期體驗。

「陪特教生過暑假」興中國小特教組長劉建宏說，興中國小這次較特別的是，中度以上的特教生優先錄取，許多特教生家長必須上班，無法在家陪伴，而比起輕度特教生，中重度的學童更無法自行玩樂，希望透過這個營隊讓他們到學校與同儕互動，也透過課程安排讓他們學習不一樣的東西。

夏令營課程設計相當多元，包括杯子蛋糕製作、動手玩創意，也將特教教學融入闖關遊戲，特教老師依據參與學生的障礙類別，由嘉義大學特教系教授吳雅萍帶領系上學生設計夏令營的活動內容，讓來參加營隊的孩子都能開心學習，家長喘息之際也能放心。

嘉義大學特教系三年級李昱琳表示，藉此機會能實際接觸特教學童，將教科書化為實際，也能了解不同障別，課程設計上以簡單、一步一步教他們為主。參加營隊的特教生說，平常在家只能玩手機，很開心可以來學校跟同學玩遊戲，下次若有機會還要參加。

嘉義縣副縣長吳芳銘以繪本《失落的一角》來鼓勵特教的孩童，他說，人都有缺陷，不管是生理上、精神上，以為自己當不成大圓滿，但努力發揮自己的優點、克服困難，會發現原來自己也做得到，從而找到自信。

(中時 )

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