陸將和阿聯共建海水雜交稻研究中心

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旺報

大陸和阿拉伯聯合大公國雙方計畫將於2019年啟動第3階段，面積為100公頃的「海水稻實驗農場」專案，引入包括大陸「一帶一路」產業資金在內的商業投資，並建立「袁隆平中東及北非海水雜交稻研究推廣中心」，將承擔面向中東及北非地區海水稻品種測試、工藝條件優化、技術培訓和產業化推廣等使命。

根據雙方合作達成的「綠色杜拜」合作框架協議，海水稻專案團隊將在杜拜開展4個階段的實驗和產業化推廣計畫。第一階段為品種實驗，通過試種不同水稻品種，探索適宜的種質資源，初步掌握水稻在沙漠極端環境下的生長規律和水肥施用條件，摸索水稻各生育期的核心植保措施。今年下半年的生產性實驗是第2階段，將以「四維改良法」技術為基礎，確定最佳土壤改良工藝參數和水土肥迴圈模型，降低規模化推廣生產成本。

雙方計畫將在2019年啟動第3階段，面積為100公頃的「海水稻實驗農場」專案，除了驗證海水稻大規模實驗種植技術，也將探索利用沙漠地區四季常青的人造綠洲稀有資源，融合綠色生態地產業態。

「從2020年開始，迅速擴大海水稻種植面積，將海水稻人造綠洲覆蓋杜拜10%以上國土面積，打造綠色杜拜和生態杜拜。」酋長表示，在滿足杜拜糧食自足的基礎上，期待再創杜拜經濟發展奇蹟。

雙方未來將合作建立「袁隆平中東及北非海水雜交稻研究推廣中心」，展開針對中東及北非地區海水稻品種測試、工藝條件優化、技術培訓和產業化推廣等工作，期盼解決整個阿拉伯世界因貧困和自然條件惡劣而引發的饑餓問題。

(旺報 )

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