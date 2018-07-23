宮鬥劇又來了！乾隆搞笑又嘴賤 皇后秦嵐演技出色

2018年07月23日 19:25 中時 洪秀瑛

聶遠 。（愛奇藝台灣站提供）

吳謹言 。（愛奇藝台灣站提供）

吳謹言 。（愛奇藝台灣站提供）

許凱 。（愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝自製古裝大劇《延禧攻略》播出5天，海內外流量飆破3億，網友重回宮鬥劇懷抱，紛紛點評大清後宮，PTT陸劇版討論爆表。《延禧攻略》首集殿選秀女，乾隆（聶遠飾）賤嘴功力發威，如遇到秀女太瘦，台詞會說：「這今兒風這麼大，她站著應該挺費勁的吧。」秀女太胖則說：「這1日是要吃5餐嗎? 」秀女太黑：「這每天是頂著醬油，曬太陽了吧？」讓網友笑噴。

飾演乾隆正妻的富察皇后秦嵐，因早年喪子，導致對皇上、後宮心灰意冷，柔弱嬌美，氣質高雅，廣受網友愛戴：「秦嵐真的很美很柔媚」、「我覺得皇后好美∼講話也很舒服」。

開啟故事核心的小宮女魏瓔珞（吳謹言飾），一人敵萬人，有場面對同期宮女欺凌的橋段，直接開嗆：「我，魏瓔珞，天生脾氣暴，不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她。」讓一干宮女敢怒不敢惹，網友大笑表示：「外掛開很大」、「都快笑死了，唧唧歪歪那句真的很噴飯」。

第3集尾段露面的傅恆侍衛（許凱飾），為富察皇后的親弟弟，不只在劇中受到宮女愛戴追逐，戲外也被網友pick，「傅恆長得蠻帥的，帥版十爺」、「傅恆侍衛也太帥」，劇中與魏瓔珞因誤會而牽纏一起，之後將發展一段曖昧情。

《延禧攻略》講述宮女魏瓔珞 （吳謹言飾）為尋求長姐死亡的真相，進入紫禁城成為了宮女，經富察皇后（秦嵐飾）竭力給予她溫暖與幫助，讓瓔珞一步步成為了個正直、堅強的宮女，在面對宮廷爾虞我詐與如懿（佘詩曼飾）的仇視，憑藉機敏靈活的頭腦化解重重困難，最終成為襄助乾隆（聶遠飾）盛世的令貴妃之故事。

(中時 )