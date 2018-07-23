促轉會違法違憲 國民黨不隨之起舞

2018年07月23日 19:36 旺報 呂佳蓉

中國國民黨今（23）日上午召開記者會宣布，促轉條例及促轉會都是政黨惡鬥下的產物，有違憲之虞，在尚未完成釋憲前，國民黨將不會派員出席促轉會所召集討論政治檔案通報的會議，也不會依促轉會要求推薦所謂的「諮詢委員」。

國民黨考紀會主委魏平政與文傳會副主委洪孟楷上午召開記者會做以上宣布。洪孟楷表示，促轉條例賦予促轉會有干預司法獨立審判與監察院調查之權，強制人民接受調查，嚴重侵犯人民財產權與隱私權等憲法保障基本人權，完全無視憲法權力分立與制衡原則，成為「憲政怪獸」。面對違憲惡法，國民黨正尋求一切可能的釋憲方式，在尚未釋憲完成導正亂象之前，國民黨不能為虎作倀，不能成為破壞法治、侵害人權的幫凶！

此外，洪孟楷強調，促轉條例規定之政治檔案，完全依照促轉會認定，如此的擴權機關，國民黨不會為其背書；另促轉條例中並沒有所謂「諮詢委員」的設置法源，完全是非法創設的黑官，國民黨不僅不能背書，更要譴責促轉會的違法行徑！

魏平政指出，促轉條例嚴重侵害了司法權，將崩壞法秩序。舉例而言，其中規定只要與二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之受難者，相關有罪判決均視為撤銷。不用經過任何司法審查，就可以把確定的判決撤銷，嚴重侵犯司法權的核心！

對於促轉條例規定所謂政治檔案完全由促轉會界定，又規定隱匿、毀壞所謂政治檔案將予刑事制裁。魏平政抨擊，未明確界定政治檔案的範圍，若人民因此遭刑事處分，真的就成了政治犯！他強調，所有獨裁都是逐步侵犯三權分立的核心而來，對國人是很大的警訊。

(旺報 )