袁隆平杜拜種水稻成功 將成阿聯國禮

2018年07月23日 22:02 旺報 李鋅銅

大陸「雜交水稻之父」袁隆平領導的海水稻團隊，今年在阿拉伯聯合大公國試種的80多個水稻品種都已成熟，且平均每公頃單位產量都高於世界平均值。阿拉伯聯合大公國副總統兼總理穆罕默德．本．拉希德酋長對此次海水稻試種成功非常重視，除將收穫的海水稻加工製成精美的沙漠海水稻紀念品，還親自命名為「AL MARMOOM」品牌，作為未來的「國禮」，將贈送尊貴的客人。

由中國工程院院士袁隆平領導的青島海水稻研發中心，2017年9月28日取得海水稻測產成功的重大突破，引起全球關注。大陸國家主席習近平，也在2018年新年賀詞中將「海水稻測產成功」認為是重要農業科技的創新成果。

阿拉伯聯合大公國副總統穆罕默德．本．拉希德在獲知袁隆平領導的海水稻團隊取得的成功後，委派工作人員迅速與海水稻團隊取得聯繫，並於2017年11月邀請袁隆平海水稻團隊前往杜拜沙漠地區開展海水稻試驗種植。

海水稻團隊於2018年1月8日在杜拜啟動項目建設，從5月至7月，試種的包括海水稻在內的80多個水稻品種分批成熟。來自國際水稻所、印度、埃及、阿拉伯聯合大公國和大陸等5名專家組成的國際聯合測產專家，在5月26日對首批成熟的品種進行測產。國際水稻所專家組長葉國友宣布編號為YCLJ59、YCYJ48、YCRN4H、YCSTU9712和YCLJ58的5個品種測產產量分別為：7.8041噸/公頃、7.4106噸/公頃、7.3076噸/公頃、5.952噸/公頃和4.8266噸/公頃，這些品種都超出了全世界水稻4.539噸/公頃的平均畝產量（來自2014年FAO統計資料）。

海水稻團隊隨後又分別對逐漸成熟的品種進行測產，又獲得超過全世界平均畝產量的4個品種。證明海水稻團隊在杜拜沙漠地區的海水稻試驗種植獲得了階段性成功。

穆罕默德·本·拉希德酋長對此次海水稻成功非常重視，並與海水稻團隊「袁米」品牌合作聯合推廣，這也將成為雙方「一帶一路」框架下進行農業科技合作的豐碩成果和友誼象徵。

(旺報 )