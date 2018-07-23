德安航空詐領補助案 檢調今約談德安集團董座黃春發3嫌

2018年07月23日 19:29 中時 陳志賢

德安航空遭檢舉涉詐領民航局補助金額逾5億元案，續有重大發展。檢調繼上月約談前任董事長戴立俊、現任董事長郭自行後，查出德安集團董事長、德安航空前董事長黃春發涉嫌利用境外公司假交易詐領補助，23日再發動第3波搜索約談行動，兵分5路搜索並以涉嫌人身分約談黃春發、美麗華總經理賴粵興、境外控股公司負責人、美亞鋼管財務部經理蔣仁欽3人，另約談負責該公司財報簽證的姚姓會計師作證，檢調漏夜偵訊。

黃春發是美麗華黃家成員，是黃家二房黃榮華次子，他主導的德安集團，不僅入主上市的志合運輸以及美亞鋼管，還擴張出德安百貨、德安航空、代理雙龍汽車及美麗信酒店等事業。黃春發過去因涉及多起經濟犯罪，曾數度遭檢調約談起訴。

檢調是上月20日首度約談董事長郭自行13人，聲押郭自行獲准後，23日再約談前董事長戴立俊夫婦，訊後諭令戴立俊以100萬元交保，戴妻則無保請回。據了解，檢調日前提訊在押的郭自行，查出黃春發涉案事證，懷疑黃自2005年起利用境外公司假交易詐領補助。

檢調指出，民航局為了照顧離島偏鄉居民，依據「大眾運輸事業補貼辦法」、「民用航空運輸業經營離島航線獎助金辦法」，透過補貼款鼓勵航空公司經營此類賠錢航線。

德安航空在1994年成立後，即爭取「台東－蘭嶼」、「台東－綠島」、「馬公－七美」、「高雄－望安」等多條離島航線，隔年民航局評選後予以補貼。

但民航局接獲檢舉，指稱德安航空涉嫌浮報支出，造假虧損黑洞，再據此向民航局申請補貼款填補。民航局派稽核員到機場維修棚查核，未發現補貼計畫中臚列的申報項目，遂向檢調檢舉。

檢調發現，德安航空2005年起標下10年離島航線經營權，每年補貼甚至高達1億元，另每年還有1000萬的獎勵金，但檢調細讀補助計畫，內容包山包海，除有人事支出、維修費用、還有部分名目特殊的私人花費，疑似製造假虧損，藉此向民航局請領更多補貼，浮報金額初估超過5億元。

(中時 )