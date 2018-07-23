HAPPY GO加盟台灣大車隊 55688 APP乘車7.1折起

2018年07月23日 19:52 中時 郭家崴

HAPPY GO即日起與台灣大車隊55688生活密碼APP合作，凡綁定HAPPY GO卡，乘車時可以80點HAPPY GO點數，現場折抵20元車資，不限跳表金額也可使用，以北北基地區為例，等同起跳價50元、享折扣最低7.1折起。

為歡慶上線，還推出「HAPPY DAY周五輕鬆GO」的優惠，活動期間每周五前100名搭乘台灣大車隊的HAPPY GO卡友，完成體驗80點折抵20元服務，可再獲得80點，現賺100%點數回饋。

根據iCONNECT MEDIA針對HAPPY GO卡友計程車乘車體驗的線上調查發現，有近32%的卡友1個月至少會搭乘1次，其中，有47%是每周至少搭乘1次的經常使用者。台灣計程車市場在既有業者以及政府多元計程車方案的推動下，民眾擁有更多選擇，且將近83%的受訪者仍以叫車便利、知名度高及相對安全的連鎖車隊為搭車首選。為滿足卡友搭乘計程車的需求並享優惠，HAPPY GO聯手台灣計程車派遣第一品牌的台灣大車隊合作。

另，再根據iCONNECT MEDIA線上調查指出，已有近3成的受訪卡友會以非現金的方式支付計程車資，更有92%的卡友願意用HAPPY GO點數折抵。此外，若卡友於支付信用卡綁定HAPPY GO聯名卡系列，如玉山幸運PLUS鈦金卡或是花旗HAPPY GO聯名卡，亦可同享1%的累點優惠。

(中時 )