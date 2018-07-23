「傑愛」CP狂親吻招負評！江宏傑：那就是平常會做的事

2018年07月23日 19:29 中時 林淑娟

修杰楷、江宏傑一起出席活動。（UNIQLO提供）

修杰楷、江宏傑一起出席活動。（UNIQLO提供）

修杰楷出席活動。（UNIQLO提供）

江宏傑出席活動。（UNIQLO提供）

日本桌球名將福原愛前年嫁給台灣桌球國手江宏傑，去年10月還生了女兒，「傑愛」甜蜜夫妻檔近日上大陸實境秀節目《幸福三重奏》，頻在節目親吻放閃，閃瞎不少兩岸觀眾，但日本網友卻批評太過、噁心，甚至揚言抵制。江宏傑23日與修杰楷一起出席UNIQLO男裝活動，面對負評聲浪，江宏傑說：「拍實境節目就是展現很平常中的我們，有聽到好的回應，至於不好的回應，則跟大家說不好意思，可能我們很Enjoy在自己的生活當中！」

對於曬恩愛招來日本網友負評，江宏傑說，他沒有太大的感覺，因為那就是很平常生活中會做的事，只是第一反應，還是有點不好意思，老婆的想法也跟他差不多，不至於心情不好，但她也展現出害羞、不好意思的表情。往後會克制收斂嗎？他說：「我們生活中平常就是這樣啊！應該是節目正在播，所以感覺非常多這畫面。後面就會好一些了！」兩人私下互動會更閃嗎？他笑回：「差不多就那樣！」是否覺得是文化差異所致？他表示沒想過這問題，「我們很真實、認真在過日子，不太會想這些問題」！

身為實境節目過來人的修杰楷也替他解圍：「這本來就是他的生活，現在是人人都可以發言講話的時代，肯定有好、有不好的聲音，無法全部聽進去。我看過一些片段，覺得他們很真實可愛，做自己最重要！」

是否因為一起錄實境節目而讓感情加溫？江宏傑坦言兩人有小孩後，陪伴對方的時間變少一些，有這節目後透過節目，兩人更能理解、體諒對方，也可以多陪伴，他也看到小愛不同於平常的樣子，「因為有寶寶，她在家不化妝，出門也不打扮，所以節目中她很想給我看到最好的一面，讓我覺得有點感動。」

(中時 )