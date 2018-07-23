「Quemoy國際海島音樂季」 姐姐帶頭解放后湖海岸

金門后湖海濱公園吸引兩岸遊客，成為暑假人氣最旺的濱海景點。（李金生攝）　

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紅男綠女穿梭來去，渲染海岸線繽紛的好風情。（李金生攝）　
藍天、碧海、陽光、沙灘在后湖海濱公園完美組合。（李金生攝）
海岸碉堡換上海洋意象塗裝，搖身一變為景點的一部分。（李金生攝）
曾經刁斗森嚴的海防崗哨，結束它長期的軍事任務。（李金生攝）
大風車是后湖海濱公園的亮麗景觀。（李金生攝）
完善的沖洗設施讓遊客玩得更舒適、輰快。（李金生攝）
海灘救生員注意戲水人潮，確保遊客安全。（李金生攝）

藍天、碧海、陽光、沙灘，一起打造浪漫的金門后湖海濱公園，吸引當地民眾和慕名前來的兩岸遊客，成為暑假全島人氣最旺的濱海景點，紅男綠女穿梭來去，渲染海岸線繽紛的好風情。

金寧鄉公所主辦的「Quemoy國際海島音樂季」即將在后湖濱海公園隆重登場，邀請謝金燕、詹雅雯、梁文音及陳芳語等重量級藝人跨海接力開唱，7/25、7/28、08/01、08/04晚上7時起以震撼的音響和熱門歌曲，穿透反登陸「軌條砦」曾經林立的沙灘，協力解放不再緊張的南海岸。

迎接預期將蜂擁來到的人潮，縣府觀光處加碼在海岸草地綠帶，增設行人步道、木平台及景觀植栽綠化，完整串連旅客服務中心與入口廣場，希望兩岸遊客玩得輰快，留下美好時光的精采回憶。

(中時 )

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