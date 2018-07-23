中時晚間快報》國健署追蹤14年 配方奶 速食 電視 造就胖孩子

國健署追蹤14年 配方奶 速食 電視 造就胖孩子

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中時電子報
綜合報導

◎國健署追蹤14年 配方奶 速食 電視 造就胖孩子

國民健康署今天公布「台灣出生世代研究」，結果發現，台灣兒童體位異常比率隨著年齡增加，嬰幼兒時期到學齡前的肥胖盛行率也有增加趨勢。專家指出，喝配方奶、常吃速食及愛看電視等，是主要原因。此外，也發現，異國婚姻下，媽媽如為東南亞國籍，則小孩子蔬果吃得少，且比較愛看電視。

◎年底選戰 小英期盼 非執政縣市也能執政

蔡英文總統台東之旅被認為為黨籍候選人劉櫂豪輔選的政治意味濃厚，蔡英文今天表示，她對其團隊的表現非常有信心，無論在中央和地方執政成績都不錯，也有持續往前推進的目標。希望年底縣市長選舉，民進黨執政縣市仍繼續執政，非執政縣市也希望能有機會執政，讓地方選民可以有不同感受。

◎歐盟財長反諷川普 要表現得「像個盟友」

歐洲聯盟經濟與財政事務執委莫斯柯維奇22日反諷美國總統川普，呼籲點燃全球貿易戰火的美國與歐盟雙方應該要「像盟友一樣」。莫斯柯維奇提到，除了中國大陸與俄羅斯，川普也將歐盟當成貿易「敵人」，但他說歐盟「願意搭起橋樑」。

◎出道28年首場大型演唱會 陶晶瑩：暴風雨前的寧靜

陶晶瑩（陶子）出道邁入第28年，23日宣布將於台北國際會議中心（TICC）舉辦「陶晶瑩的 1999 年演唱會」，這是她生涯中首場大型售票演出，陶子說：「目前的心情就是暴風雨前的寧靜，現在好像沒事，但誰知道，接下來會發生什麼事！」她承諾會精心準備，獻給粉絲最好的表演。

(中時電子報)

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