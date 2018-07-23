何豪傑帶雙兒衝浪！為兒從瘦皮猴變巨石強森

何豪傑帶兩個兒子去衝浪。（民視提供）

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何豪傑兒子柏廷衝浪。（民視提供）
何豪傑兒子之廷衝浪。（民視提供）

何豪傑趁著《幸福來了》殺青的空檔，正忙於「瘋狂睡瘋狂玩」的休假階段，上週趁著空檔帶兩個帥氣兒子布丁與QQ到宜蘭烏石港衝浪，何豪傑驕傲的說：「小六跟小一的兒子遺傳我的運動細胞，上了3、4次課有這樣的成效，真的很驕傲！」

為了拍攝小孩，何豪傑也帶了專業相機，站在海中拍兩個兒子，他說：「我站在海中按快門，拍了大概快700張，這一輩子還沒拍我老婆這麼多照片過。」他除了砸錢栽培兩個兒子學足球、棒球、乒乓球，夏天也會帶他們上游泳課、衝浪，何豪傑說大兒子很有個性，不愛拍照也愛說這個不要那個不要，卻會讓主動幫他擦防曬乳，何豪傑說：「一個這麼有個性大男孩這麼貼心，讓我很感動，再熱再累都值得了！」

養育兩個活潑好動的男孩，何豪傑說跟老婆有共識，不會像其他家長因為怕海上運動有危險就不讓孩子做，放手讓他們發展，何豪傑說：「但畢竟孩子還小，尤其是小兒子才小一，看他們在海上衝來衝去，爸爸還是心驚驚，但他們表現真的很棒。」

何豪傑生第二個兒子時，每天去練跑馬拉松鍛鍊體力，因為養兩個「隨時充飽電」的男孩，他說真的不是開玩笑的，「我們衝完浪還要玩海中摔角，平常拍戲回家還要陪他們摔角，兩個兒子會跳到我身上要我同時背他們，我這瘦子要練得像巨石強森才能帶這兩個寶貝蛋」，愛小孩的他勤練健身，要跟他們玩摔角玩一輩子陪他們長大。

(中時 )

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