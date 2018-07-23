懷孕得盲腸炎堅持不開刀！邱琦雯助攻 《大時代》收視奪冠

邱綺雯請喝飲料，吳皓昇也受惠。（民視）

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邱綺雯請喝飲料，吳皓昇也受惠。（民視）
邱綺雯、吳皓昇劇中苦戀。（民視）

民視8點檔《大時代》收視率連續7天勇奪第一，劇中演員士氣大振，儘管拍戲正值酷暑，但主演群不但不以為苦，反而還常常輪流作東請劇組吃吃喝喝。劇中飾演「秋月」的邱琦雯曾多次助攻分段收視最高點，她22日興奮地買40杯飲料，請辛苦的工作人員消暑解渴。邱琦雯對於能在收視率上建功，覺得與有榮焉，還豪氣表示：「有這麼多好演員，一路贏到底絕對不是問題。」

在《大時代》中飾演窮怕的孤兒「廖秋月」，因為唱歌認識了富公子哥吳皓昇飾演的「孫如觀」，兩人劇中大談戀愛，但因為男方父親不認同「秋月」，讓兩人感情增添變數，也讓邱琦雯感觸很深，她說特別喜歡秋月一角，除了角色符合人性，她也一直強調在《大時代》每個角色的個性特質都很溫暖，常常自己被劇情感動，也會為人物叫屈。入戲很深的阿姨，每天看完播出都會打給她，跟她分享心情，讓她直說阿姨真的超可愛的！

她說，她如果沒有拍戲，一定會看播出，然後自己再被感動落淚！近期播出秋月已經懷孕卻得了盲腸炎，但不想開刀怕傷到孩子，她在臉書上寫出「秋月太愛如觀太想當孫太太，世上又有多少女人用孩子綁住愛情？妳覺得傻、但這就是愛！」編劇葉鳳英把真實的事件寫成劇情，格外觸動人心。

(中時 )

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