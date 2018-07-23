天兵！警騎車未戴安全帽 被拍照PO網挨記申誡

2018年07月23日 19:54 中時 許家寧

徐姓員警騎乘機車依規定要戴安全帽，右前方的電動自行車因屬慢車，目前未強制要帶安全帽。（翻攝臉書）

花蓮一名徐姓警員，今日傍晚許騎乘警用機車行經自強路及和平路口時，被眼尖民眾發現未帶安全帽，照片被PO上臉書「花蓮同鄉會」，引起網友一陣撻伐，痛批警察知法犯法，吉安警分局得知後，依道路交通管理處罰條例開罰500元，並記申誡懲處。

花蓮一名吳姓民眾指出，23日下午約5時25分，開車行經和平路、自強路口時，看見1名制服警察騎警用機車，卻未戴安全帽，認為執法人員卻不守法，立即拿起手機將員警的違規行徑拍下，並上傳臉書「花蓮同鄉會」，疑惑表明「這是……」

警察騎車沒戴安全帽被抓包，立刻引來民眾熱烈討論，揣測沒戴安全帽的原因，這是「國王的新安全帽？」有民眾不滿說，「想到很多警察愛找民眾麻煩，看了就不爽」。也有民眾替員警緩頰，「是不是安全帽被偷了？」、「我想他一定有苦衷」。

花蓮縣警局得知後，立即展開調查，確認該名員警為吉安警分局的徐姓警員，據警方說法，徐警與同事執行巡邏勤務時，因處理事故而將安全帽脫下，未料結束任務欲騎車時，卻遍尋不著安全帽，由於急著回去處理公務，才會直接騎車返回派出所。

吉安分局督察組長李振華說，對於同仁執行勤務，騎乘警用機車，未依規定戴安全帽行為，雖有處理公務事由，但對造成民眾不良觀感，分局深感歉意，警方也決不護短，除依法對徐警開單告發，開罰500元，並記一支申誡懲處，以示警惕。

(中時 )