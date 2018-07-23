火星大衝來臨! 觀察紅色行星趁現在

這是哈伯太空望遠鏡，在火星沒有沙塵爆時期所拍攝的照片。(圖/NASA)

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中時電子報

這陣子有看到夜空中明亮的火星嗎？火星將是15年以來的「火星大衝」，最大亮度將會出現在7月31日，視星等達到-2.8，視直徑 24.3角秒，可以說又明亮又顯眼，是觀察火星的好時機，要是錯過這一次，就要等到2035 年9月15 日了。

今日宇宙(universe today)報導，火星是太陽系的第4個行星，直徑僅有地球的一半，因為體積只有地球的八分之一，雖然如此，火星仍然很類似地球，比如它也有自轉傾角，自轉一週的時間為24小時又37分鐘，因此同樣有4季，只是火星的繞行太陽公轉軌道是地球的2倍長，所以火星的一年達到687天，幾乎是地球2年的時間。說到火星的公轉，它有一個相當明顯的橢圓軌道，也就是它與太陽的距離是時近時遠，當火星在遠日點時，與太陽的距離約有1.7天文單位（AU），此時火星運行的速度比較慢；而近日點時，能縮小到1.4 AU不等，並且火星運行的速度比較快。在古代，這個特性嚴重困擾了中外的天文學家們，因為從地球看火星，它的運行紀錄就會變得特別難測，因此在東方，火星另一個別名是「熒惑」，「熒」是指火星的火紅色，而「惑」就是實在令人迷惑。

從今年5月開始，火星就變得明亮而顯眼，到7月底是最亮最大時。(圖/鴻宇光學)

在西方，研究火星運行也是個大難題，一直到17世紀時，德國天文學家約翰尼斯．克卜勒(Johannes Kepler)終於悟出了橢圓形軌道的道理，定出行星運動的3大定律，成為西方知識革命的發動者之一。

現在我們知道火星的軌道奧秘了，它每隔26個月就會與我們接近一次，稱為「火星衝」，然而每15~17年，又會比一般的衝更接近，就叫做火星大衝，今次就是火星大衝的時候。

鴻宇光學介紹，衝（opposition）是天文學中表示相對位置的一個名詞。意思是當三個天體在一條直線上，從地球為基準(地球在中間)，觀察天體(例如火星)與太陽的呈現180度相反的位置，即為衝，或者叫衝日。例如當火星與太陽呈現180度相反的位置，即為火星衝，或者叫火星衝日，也就是即將發生在今年7/27的天文重頭戲。

由於衝的時候，火星和太陽在天空中的位置正好相反，也就是說當太陽西下時，火星正好從東方升起來；而火星從西方落下地平線時，太陽正好東昇，所以火星衝的時候，整個晚上都可觀測，且這個時候火星幾乎最靠近地球，也是觀測火星最好的時機。

今年火星大衝時位在摩羯座，火星的視直徑達到24.3角秒(意思是從望遠鏡來看，會出現明顯的球狀)，亮度高達-2.8等。黃昏時東升、黎明時西沉，整夜均可看到；又由於距離地球幾乎是最近的時刻，因此視直徑大、亮度亮，即使在有光害的都市裡，仍然清楚可見到這顆紅色爆亮的星球。

以小型天文望遠鏡所拍攝的火星，受沙塵暴影響，表面地貌不太清楚。(圖/趙偉光提供)

不過，今次的火星大衝，是火星北半球的秋季中期，火星沙塵暴正在猛烈進行中，所以從望遠鏡來看，不容易看到兩極的白色冰帽，較為可惜。現在我們希望在7月最後幾周，火星沙塵暴能平息下來，就能從望遠鏡中窺探白色極帽，和一些細微的細節。

(中時電子報)

文章來源：ENTER THE RED PLANET: OUR GUIDE TO MARS OPPOSITION 2018

文章來源：火星大衝、火星大接近 2018 台灣地區完整攻略

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