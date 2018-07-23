紓解南科上下班車潮　黃偉哲爭取樹谷大道延伸至北外環

2018年07月23日 20:05 中時 莊曜聰

樹谷連絡道連台南都會北外環道，寬度30公尺，總長3.5公里，預計在2022年底完工。(莊曜聰攝)

南科園區是南部重要的科技重鎮，提供近8萬個就業機會，上下班時間的塞車狀況可想而知，雖然興建中的台南都會區北外環道未來完工後，將成為台南市第4條東西向快速主幹道，但仍需串連周邊道路發揮紓解車潮的功效，民進黨台南市長參選人黃偉哲23日與市議員林志展等人前往樹谷大到會勘，爭取道路末段繼續延伸與外環道連接，改善道路壅塞問題。

台南都會區北外環道全線若完工，從南科到安平將只要15分鐘車程，但目前南科園區連接北外環道主要仍依賴新港社大道，若車流一大難保不會塞車，因此規畫更多道路連接，形成路網系統，也是未來的重點。

立委黃偉哲指出，打通南科路網就能暢通國道中山高與國道八號，包括安南區、永康區、南科區，包括永康工業區、永康科工區、台南科工區都能暢通無阻，這也是他參選市長重要的政策之一，從立委任內就爭取經費來協助施作。

台南市工務局副局長陳世仁指出，目前已向中央爭取計畫開闢「樹谷連絡道銜接北外環道路系統及南科樹谷大道」、「南科聯絡道新設立體交叉高架道路銜接新港社大道」、「延伸台南都會區北外環道路系統至台19線」、「北外環道路第4期工程」，所需經費約77.06億元，其中樹谷連絡道寬度30公尺，總長3.5公里，希望能在2022年底完工。

(中時 )