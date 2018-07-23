鍊茶師大解密 茶博館「大鍊茶師製茶體驗營」

2018年07月23日 20:59 中時 葉書宏

茶博館自推出「大鍊茶師─製茶工藝文化」特展以來，受到許多朋友的喜愛。（葉書宏翻攝）

茶博館自推出「大鍊茶師─製茶工藝文化」特展以來，受到許多朋友的喜愛。（葉書宏翻攝）

想知道茶樹葉子如何變成一杯好茶嗎？究竟品味好茶的眉角是什麼?只要來一趟坪林茶業博物館這個全國唯一的茶學殿堂，都可以找到答案。茶博館自推出「大鍊茶師─製茶工藝文化」特展以來，受到許多朋友的喜愛，但也觸發更多朋友想要親手體驗製茶的樂趣，茶博館特別搭配本次特展推出「大鍊茶師製茶體驗營」，邀請專業茶職人教您鍊製專屬個人的私房茶，讓您來茶博好玩也好看！

8月11日登場的「大鍊茶師製茶體驗營」，由坪林在地專業茶職人，由最基礎的茶知識入手，介紹各類茶故事與源由，現場還可以捲起袖子動手製茶，除可透過精心規劃的製茶課程深究茶葉知識外，也帶領大家經由炒菁、揉捻等步驟，在芬芳療癒的茶香中，體驗手做茶葉的樂趣，了解台灣製茶史的風華。

此外，入茶山千萬別空手而歸，目前正在茶博館展出的「大鍊茶師─製茶工藝文化」特展，現場不但有難得一見的古董製茶工具及精巧的迷你製茶機具，還有各種結合光雕技術、AR等數位科技的趣味互動設施，以活潑生動的展示手法，讓觀眾彷彿走進鍊茶師密室，在寓教於樂的輕鬆氛圍中，一窺好茶秘密。

而且目前茶博館現正推出門票優惠，週一到週五只要2人同行，就可享1人免費，等於原價80元的門票優惠後，一個人只要銅板價40元，便可無限暢玩整個博物館，而團體遊客單次購買100張以上門票，不分平、假日，也都可享有2人同行1人免費優惠，超高CP值的優惠，千萬別錯過。

「大鍊茶師製茶體驗營」課程免費，自7月23日起開放報名，詳情請電洽(02)2665-6035查詢，歡迎大家今夏來茶博館認識茶、品味茶、學製茶，一起揭開古老鍊茶術的秘密。

(中時 )