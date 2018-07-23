美網路司令部設工作組 專門對抗俄羅斯網路活動

2018年07月23日 20:23 中時電子報 盧伯華

美國國家安全局局長納卡森在他兼任司令的網路司令部成立了俄羅斯工作小組，以防止俄國可能干預今年底的美國國會期中選舉。圖為納卡森將軍的檔案照片。（圖／美聯社）

美國網路司令部 (United States Cyber Command) 司令納卡森將軍(General Paul M. Nakasone)表示，該司令部內設立了特別工作小組，以應對俄羅斯對美國軍方的網路活動。

美國網路司令部是負責進行網路軍事行動及保護軍方電腦系統的軍方機構，成立於2009年，翌年正式運作。該部司令歷來由美國國家安全局局長兼任，現任網路司令部司令納卡森是2018年5月上任。

據衛星通訊社報導，納卡森在科羅拉多州亞斯本市舉行年度安全會議上發表講話時證實，網路司令部設立了一個俄羅斯小組，他們在網路上極有能耐，美國必須加以因應，我們一定會有所行動。

《華盛頓郵報》日前曾報導，美國國家安全局與網路司令部將密切合作，以防止俄羅斯透過網路干預2018年11月舉行的美國參眾兩院期中選舉。

俄羅斯多次駁斥了有關干預美國選舉的指控，俄總統新聞秘書佩斯科夫與俄國外長拉夫羅夫聲稱所有的指控「毫無根據」。美國總統國家安全顧問皮波頓也說，俄總統普丁曾對其保證，俄羅斯未干預美國大選。

俄美領導人在赫爾辛基舉行會晤後，普丁對外公開表示，俄羅斯從未也不打算干預美國內政，他建議美國可以組建網路安全工作小組來

(中時電子報)