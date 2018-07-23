搭北捷伸鹹豬手襲臀遭肉搜 癡漢到案稱：一時衝動

女乘客目睹色狼伸鹹豬手對後方女子摸臀，並將全程拍下來。（圖／翻攝爆料公社）

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中時電子報
、中國時報記者/
警方將該犯案的謝男帶回派出所偵訊。(圖/警方提供)
北捷襲臀色狼網怒肉搜 30歲癡漢被警帶回偵訊

在科技公司上班的謝姓男子，今天一早搭台北捷運文湖線列車上班途中，竟在車廂內伸出鹹豬手，對後方穿短裙的妙齡女子襲臀。另名女乘客目擊並錄影蒐證，po網肉搜男子，謝看到網友熱烈留言抨擊，嚇得連班也不敢去上，整天在外遊蕩，警方接獲報案，傍晚找到謝男，通知他到案說明，以性騷擾防治法究辦。

今天早上9時許，一名20多歲、身穿短裙的年輕女子，搭捷運文湖線列車要去內湖上班，列尚未抵達大直站時，背對女子的色狼，竟裝作若無其事，多次伸手觸摸女子左臀部。一旁女子見狀錄影蒐證，隨即告訴被害女子。

兩女討論後，決定按車廂服務鈴通報捷運人員報案，謝見事跡敗露，趁捷運停靠大直站時倉皇下車落跑。女子下車後見找不到人，向轄區中山警分局大直所報案。錄影蒐證的女乘客則po臉書肉搜男子的變態行徑，她表示，上車時就懷疑謝藉故向她靠近，她閃到一旁，沒想到他仍對其他人出手。

警方調閱監視器畫面並追蹤悠遊卡進站資料，查出32歲謝姓男子涉有重嫌。警方說，謝沒有前科，在大直站下車後，因心虛沒去公司上班，上網發現自己被肉搜，另搭捷運返回新北市中和住家附近，整天在外遊蕩躲藏，但警方仍掌握他行蹤找到人，請他到案說明。

謝供稱，搭捷運途中一時興奮衝動，才臨時起意伸手摸臀。警方將他依性騷擾罪嫌送辦，因網路上有其他女子指涉也曾遭他騷擾，也將擴大清查有無其他人受害。

(中時電子報)

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