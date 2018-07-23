專挑六合彩組頭設局詐財 主嫌重判15年

彰化地院今天對設局詐騙六合彩集團做出判決。（本報系資料照片）

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中時

41歲謝姓男子為首的犯罪集團涉嫌專門鎖定非法六合彩簽賭組頭進行設局詐財，謝男模仿組頭的筆跡偽造中獎簽單號碼後由成員向組頭詐取獎金 ，不從者則則威脅恐嚇，短短3年詐得將近2000萬元，全案彰化地方法院審結，謝男判處有期徒刑15年，其餘10多名共犯則分別獲判2年6個月至7年6個月不等。

彰化地院判決指出，謝男為首的集團成員多達10餘人，且採分工制各司其職，有人明查暗訪尋找下手的組頭，有人則找商家代簽，鎖定目標後，成員即開始「養主」，即與商家培養感情後再委請代簽，完成詐騙的前置作業。

該集團都會在開獎前一天下注，等到隔天開獎時，謝坤晃即以偽造的中獎簽單交由手下上門要求組頭或代簽的店家付錢，由於模仿的筆跡很相似，不少被害人一時錯覺以為是自己留執聯寫錯數字，只好乖乖付錢，如果稍有遲疑，集團成員即出言恐嚇，要脅不拿出錢來就要讓店家做不成生意，有人為息事寧人只好配合花錢了事，甚至有人則因損失太多錢罹患憂鬱症。

彰化地院指出，2013年10月至2014年4月，該詐騙集團行騙42件得逞39件，詐得金額從1萬多元到最多129萬餘元不等。而謝男等犯罪集團曾經在北部以同樣手法行騙被查獲送辦，卻趁著案件還在審理時又轉戰到中部。

簽賭站無所不在！這起詐騙案被查獲，也意外讓隱藏在檯面下的簽賭站全曝光，包括宮廟、金紙行、髮廊、車行、文具行、海鮮餐廳、小吃部、檳榔攤、炸雞店、雜貨店、汽車修配廠、果汁店、冰果室、甚至牙科診所也來摻一腳。

(中時 )

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