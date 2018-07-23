CIP撥2.5億元成立地方生態發展基金 回饋彰化沿海漁民、鄉親

2018年07月23日 20:59 中時 謝瓊雲

CIP除說明開發進度、狀況，也藉說明會了解在地居民、漁民的意見與需求。（綠能辦公室提供）

宣布投入2.5億元近岸永續發展基金的近岸風電開發商CIP，上週五在芳苑鄉王功村舉辦沿海鄉鎮第一場座談說明會。（綠能辦公室提供）

為打造彰化縣在地中小企業的風電產業供應鏈平台，也陸續舉辦多場離岸風電招商說明會。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣發展綠能打造風光大縣，有意複製成功經驗，推動成立在地化中小企業風電產業供應鏈，相關招商座談說明會舉辦後，綠能推動辦公室正積極輔導鼓勵廠商申請供應鏈認證。

此外，日前近岸風電開發商CIP哥本哈根基礎建設基金，也宣布投入2.5億元基金回饋彰化縣沿海鄉鎮，20日已在芳苑鄉王功村舉辦首場說明會，了解漁民、地方的意見與需求。

彰化縣綠能推動辦公室主任許智修表示，離岸風場開發正如火如荼進行，專業的海底地質鑽探船已抵達台中港，並將展開探勘作業與海事研究調查，需招募海上戒護人員，增加漁民與在地鄉親就業機會。

未來兩年內，主要工作都在於開發前的基礎調查，確認地質狀態後才會進行海底基座水下基礎結構規劃設計，正式交由中鋼等大廠生產，包含水下基座、風機與變電站安裝，預計要到2020年後工程才會全面展開。

許智修說，發展風電產業鏈，經濟部已邀請許多上市櫃大廠加入聯盟，彰化縣亦積極發掘潛力廠商，多數廠商礙於合約條款及商業機密不便公開；由於生產製造風機主、次要零件，和相關機電系統設備，需具備抗海風、耐海水鏽蝕的基本條件，廠商必須先通過UI與IEC兩項標準認證，才能取得接單生產資格，歡迎有意願廠商主動到綠辦諮詢接受輔導。

哥本哈根風能開發公司總監許乃文表示，CIP將分七年逐步投入2.5億元專款基金，用於生態環境保育、社會福利與人文活動等，希望促進彰化近岸永續發展，後續挹注金額還可能再提高。

她說，9月底前將在芳苑、大城、福興、線西和鹿港等沿海5鄉鎮，陸續舉辦10場說明會，與沿海漁民、鄉親面對面座談，也將設置彰化辦公室，便於了解在地需求。明年起還將率先在芳苑鄉打造第一座兒童公園形式的丹麥式主題童話遊樂場，未來五鄉鎮各一座，每座造價將從原先預估的250萬元，加碼至400萬元。

首場說明會上，漁民居民反應理性平和，多數要求將基金實質回饋，用於在地民眾身上，且公開透明；更多人憂慮是風電影響健康。

許乃文說，近岸風場距岸邊15公里，肉眼幾乎看不到風機，所有風機機組、海底電纜線也都是從彰濱工業區碼頭上下岸，對居民及漁民健康影響不大。

(中時 )