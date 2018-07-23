夏天就要吃酸辣！越式街邊美味快閃台北米其林1星餐廳

2018年07月23日 20:59 中時 何書青

Cô Thành」向越南Lunch Lady習得10種湯底，此次在LONGTAIL將以2種各具特色的湯底，呈現2款米線。（LONGTAIL提供）

「Cô Thành」經營者Brian Woo（右）經3年學藝後，獲得「Lunch Lady」Thi Thành（左）贈送湯勺表示結業與祝福。（LONGTAIL提供）

LONGTAIL主廚林明健。（LONGTAIL提供）

曾受到名廚兼美食節⽬主持⼈安東尼波登(Anthony Bourdain)推崇全球市場⼩小吃之⼀的越南「Lunch Lady」，其掌廚者Thi Thành的唯一徒弟Brian Woo，耗時3年掌握Lunch Lady所有⻝譜後所在香港開設的「Cô Thành」餐廳，將於8⽉7日至8日快閃⽶台北米其林1星餐廳LONGTAIL，與林明健主廚於仲夏夜聯手帶來酸辣爽口的越式美味。

座落香港中環九如坊的「Cô Thành」於2017年6月開幕，如實呈現越南Lunch Lady著名食譜，湯底不但自家慢煮而成，更堅持不含味精，7成食材自越南進口，是香港少數原汁原味的道地越南料理。經營者Brian Woo於2013年造訪越南，品嘗了安東尼波登在《No Reservations Vietnam》節目中推薦的Lunch Lady後，為之驚艷，並愛上越南菜，連續2星期天天造訪品嘗不同湯底，後來便決心拜師學藝。

最初Brian被「Lunch Lady」Thi Thành婉拒，後來Brian花了1年時間在越南自學湯底，並不斷帶給Thi Thành試吃，最後其熱情與毅力終於打動Thi Thành，在2014年3月成為午餐夫人的唯一徒弟，隨後以3年時間往返香港、越南學習廚藝，最終獲得Thi Thành贈送湯勺表示結業與祝福，便回到香港中環開設了「Cô Thành」，為香港饕客帶來正宗越南美食。

同樣喜愛越南美食的林明健主廚，在LONGTAIL將他各國旅行中所品嚐過的當地小吃美食，運用紮實法式料理實力及多年料理經驗加以演繹，保留當地特色風味，並賦予更精緻外觀及豐富深度。如開業至今的人氣品項「越式肉派」，以法式肉凍paté取代肉片，塗抹薄脆法國麵包，搭配魚鬆、自製醃菜呈現越式三明治的另一種風貌。而林明健主廚與「Cô Thành」經營者Brian Woo同為香港人，也非常欣賞「Cô Thành」的越式料理，因此邀請Brian Woo來台灣，帶來最招牌的3款前菜、2款特製湯底米線，而林明健也將為此設計出前菜、主食及甜點。

(中時 )