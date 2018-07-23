高鐵第5億人次票號明出爐 可獲全年免費搭乘年票

高鐵第5億人次票號明出爐，中獎人可獲全年免費搭乘年票。（資料照片）

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台灣高鐵營運11年來，累計搭乘人數於今日突破5億人次大關，高鐵公司表示，第5億名乘客將可獲得高鐵一年免費搭乘大獎，全年不限區間、無限搭乘自由座紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，也可獲得不限路線「高鐵假期雙人遊」。

高鐵紀錄，自從2007年1月5日通車至今，已過了11個年頭，第一億人次是在2010年8月民眾在超商購票，第二億在2012年12月達成，為持定期票的民眾；第三億在2015年1月，第四億人次就在2016年12月，同樣在超商購票。

根據高鐵公司2017年年報，旅運量接連在2017年雙十假期及2018年元旦當天創單日新高；高鐵公司預估，載運旅客人數今年將成長到6227萬人次，年增2.81％。若按照一年6千萬人次計算，第六億人次將會在2年後出現。

高鐵表示，搭乘第5億人次在今日已突破，不過明日才能從系統調出資料，以及找尋中獎人在何處購票、搭乘區間等，因此暫無得知是哪位乘客中獎，明天會再公布相關資訊。

台灣高鐵表示，未來公司仍以「成為引領進步、創造美好的生活平台」為願景，並將逐年落實以運輸（Transportation）、科技（Technology）、在地（Taiwan）及關懷（Touch）等4T為主軸的營運發展方針。

高鐵也持續規劃「台灣高鐵藝術元年」系列活動，希望傳遞台灣在地美好。高鐵公司本月推出藍色款藝術車票，8月綠、紫、藍三色藝術車票，將同時於各車站自動售票機隨機限量販售，相信屆時會吸引許多鐵道迷購買收藏。

此外，高鐵各列車車窗7月起也隨機換裝藍、綠二色「藝術遮光簾」，服勤員更將穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」，讓乘客跟藝術不期而遇。

(中時 )

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