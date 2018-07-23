腦波實驗：女要多看帥哥！男常看正妹 竟讓記憶力GG

2018年07月23日 20:54 中時電子報 林郁庭

‘잘생긴 남자 사진보면 기억력 좋아 진다’

이거 진실?🙆‍♀️ 거짓?🙅‍♀️#어쩐지_자꾸_보고_싶었어 #생활의발견 pic.twitter.com/2tf1ynEroY — KBS 한국방송 (@MyloveKBS) 2018年7月17日

愛看美的人事物是人之常情！最近有韓國電視節目就找來多位男女觀看美女、帥哥的照片，並對他們進行大腦電波測試。實驗結果超驚人！男性與女性的測量結果完全顛倒，女性看了帥哥照片，腦波幅度變大、心情變好，記憶力也同時增強，但是男性看正妹照片馬上分心，導致記憶力衰退。

南韓KBS電視台的節目《發現生活》，工作人員找來數名男女，先是給他們戴上能偵測大腦電波的儀器，好進行大腦電波測試生理變化。給參與實驗的女性看男星、帥哥的照片，結果發現她們的大腦電波有明顯正面變化，心情也變得愉快；但是如果看到普通男或邋遢男的照片時，腦波沒有明顯變化。

專家做出這樣的解讀，「腦波若經常有正能量曲線變化，將有助於穩定增強記憶力」換句話來說，經常「欣賞」型男帥哥，能夠讓女性的記憶性增強，也有益於身心健康。節目實驗團隊同樣也讓男性們觀看女明星、正妹的照片時，反而是強烈刺激大腦，導致男性的專注力被分散、不僅分心還導致記憶力越來越差。

(中時電子報)