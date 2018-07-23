台灣之光！世界不動產聯盟參訪久樘開發「樹也Villa」

2018年07月23日 20:59 中時 盧金足

久樘開發「樹也VILLA」每個房間都依自然原貌而建，房間中甚至有大樹，讓世界不動產聯盟成員稱讚不已。（盧金足翻攝）

世界不動產聯盟參訪久樘開發「樹也VILLA」，親身體驗建築與環境共生。（盧金足翻攝）

世界不動產聯盟（FIABCI）來台參訪榮獲2017年全球卓越建設金獎，由久樘開發一手打造的「樹也Villa」，該聯盟成員稱讚是環境共生共好的生態建築。

世界不動產聯盟會員受邀來台參加2018年國家卓越建設獎頒獎典禮，聯盟的開發商委員會主席張麗莉安排參觀久樘開發位在苗栗的生態建築「樹也Villa」。

「全球卓越建設獎」素有建築界奧斯卡獎之稱，由世界不動產聯盟(FIABCI)所發起，目的在肯定具有創新的卓越建設作品，也樹立世界不動產聯盟理想的建築典範，提供社會大眾對於房地產要求的最佳指標。

獎項的評審方來自國際頂尖的房地產專業人士與專家，共同評選鑑定，「樹也Villa」由於其環境永續的開發模式，在全球超過65個會員國中脫穎而出獲首獎，會員訪「樹也Villa」，了解生態建築的成功開發模式。

「樹也Villa」位在苗栗三義的山林中，總面積約有3公頃，但僅用600坪土地建造4間各具自然風貌的客房及1間主接待會所，其餘土地遍植樟樹林及原生種樹木，旅人在「樹也Villa」可體驗森林大地與生態物種的自然之旅。

園區5棟建築，前後花12年時間，樹也Villa的投資開發者久樘開發取得這片土地初時，土質、林相、水域已被檳榔樹嚴重破壞，久樘開發為生養復育土地的「體質」，種植台灣本土原生種樹木，增進水土保持性並恢復生物鏈。

為了不使用大型機具破壞生態系統，改用輕型挖土機甚至用人力或手工具來降低環境影響，在不砍樹的原則下，建築物的建造是依現有樹木位置而繞道而行，並且還預留樹木生長空間，4間客房就有4種不同樣貌，有的依樹而寢，有的觀樹而沐。

愛樹人！久樘開發董事長陳梓旺從事營造業46年來，有一半的時間都在種樹，親手種的樹有上千棵之多，「樹也Villa」這塊山林是家人規劃休閒聚會的地方，經過多年的環境復育後

，許多保育類的蝶、鳥、蛙等生物也重新回來棲息。

陳梓旺說，希望將這份得來不易的台灣之美能夠讓更多人看到，因此也促成了「樹也Villa」的誕生，意外成就台灣建築之光。

尊重自然、復育生態，與大地共好！久樘開發在復育三義「

樹也villa」的同時，也將精神實踐在所屬的的建案中。

「久樘瑞璽」面對8300坪的西大墩公園，完全開放景觀視野

，不僅只有客廳擁有景觀，就連餐廳到臥室都能面向公園、依公園而建，沒有太多花俏的公設，整座中庭就讓百年的茄苳樹作為主角，放空反而讓居住在城市的人，擁有更多的空間。

陳梓旺表示，這棵百年茄苳樹開展的五枝幹就象徵著「五子登科」的寓意，也代表著久樘開發對住戶的祝福。

(中時 )