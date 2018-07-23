北韓要求美同意簽和平條約　才繼續棄核協商

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香港東網23日報導說，自上月舉行美朝峰會（川金會）後，有指美方認為北韓的棄核進展停滯不前。美國媒體23日引述消息報導說，北韓要求美國同意簽署和平條約，從而保障朝方政權，否則不會繼續有關棄核的協商。與此同時，北韓官媒向南韓施壓，要求韓方主動推動發表終戰宣言。

美國有線電視新聞網（CNN）引述平壤消息人士指，北韓促請美國總統川普解除制裁，並相信自己「已經為棄核做了很多」。平壤政府又希望美方簽署和平條約，正式終結韓戰；若要簽署具法律效力的條約，美國需要參議院2/3議員通過。

至於美國方面，南韓《中央日報》23日指出，川普政府內對無核化問題難以取得進展也顯露出急躁。《華盛頓郵報》21日報導稱，「川普總統每天向助理確認朝核進展狀況，但得到的回覆都是沒有任何進展，所以他倍感受挫」。

《華盛頓郵報》援引六名白宮助理、國務院官員和外交官的說明報導稱，「川普總統上周末在助理會議上，對於無核化未取得任何新的積極進展一事大為震怒」。據悉，其中川普尤為震怒的是，新加坡「川金會」時北韓曾承諾的送還200餘具韓戰時失蹤的美軍遺骸，和東倉里飛彈引擎試驗場廢棄事宜未取得進展。

據香港東網報導，除了向美國施壓，北韓官方喉舌《我們民族之間》亦刊登文章，向南韓放話：「終結韓戰是一個歷史性的考驗，為了建設穩固和平的政權，（宣布終戰）不可再推遲。」文中又呼籲南韓要採取主動，否則便會令《板門店宣言》失去意義。有分析認為，此事反映平壤不滿商討終戰宣言一事的節奏太慢。

至於北韓另一官媒《勞動新聞》22日發文，稱南韓經濟已崩潰，不少受影響的民眾選擇自殺，或是走向「反政府鬥爭」。南韓國策研究所認為：「這報導目的是在韓朝和解氛圍下，不讓北韓居民對南韓抱有過多幻想。」 除此之外，北韓官媒近日亦改變目標，改為批評日本。

美國去年宣布制裁北韓多個機構，包括北韓電腦研究中心（KCC）。有日媒引述消息人士報導，該中心現已進駐俄羅斯遠東地區，偽裝成當地企業，試圖擴大業務。KCC是北韓國營信息技術研發機構，亦被指是該國開發飛彈的資金來源。

(中時 )

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