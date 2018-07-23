花博將登場 后里東站9月啟用

2018年07月23日 22:20 中時 陳淑娥

立委洪慈庸邀集台鐵會勘后里東站建設進度，要求如期如質完工。（陳淑娥攝）

立委洪慈庸邀集台鐵會勘后里東站建設進度。（陳淑娥攝）

台中世界花博將於11月開幕，各項建設如火如荼進行中，立委洪慈庸23日邀各單位進行考察，包括9月將啟用的后里東站工程、后里西站外觀整修、停車空間協調、慈后天橋修繕、西站北側舊倉庫活化再利用等，並要求研擬周邊建設配套措施，讓后里最好的一面迎接花博旅客。

洪慈庸23日上午邀集交通部台灣鐵路管理局總局副局長杜微、科技部中部科學園區管理局建管組長洪耀堂等相關單位一同視察。

洪慈庸表示，為了花博已向中央爭取相關建設及補助，要求建設要如期如質完成，並採取滾動式檢討，包括已完成的西站臨時月台雨遮、電梯、后里東站站房及景觀；而慈后天橋預計7月底完工，西站外觀整修及地下道美化8月底完成，新建的后里東站會在9月正式啟用。

此外，針對未來接駁車停放位置、周遭停車位增設、友善無障礙空間等相關配套措施，洪慈庸也協調各單位進行橫向聯繫。

杜微指出，后里東站工程進度99.45%，站外轉運轉乘站也在趕工中，未來旅客搭乘火車或自駕到訪，將可轉乘運輸；東、西站預計8月底前取得核准執照，配合花博期程完成營運準備，會依需求提供充分的鐵路運能。

(中時 )