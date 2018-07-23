Global Mall親子暑假活動玩不完 夏日服飾優惠6折起

Global Mall在暑假期間舉辦了多項親子、兒童活動，詳情請見其官方訊息。（Global Mall提供）

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Global Mall中和店的earth music ＆ ecology收腰方領碎花上衣，原價1590元，特價1100元。（Global Mall提供）
Global Mall中和店的Margaret＋CHOiCE 海軍風編織楔型鞋，原價3680元，特價2180元。（Global Mall提供）

雖然暑假快過一半，但Global Mall的各式親子活動仍未結束，為了大人小孩們能歡渡夏日的歡樂時光，明（24日）、31日將在新北中和店舉行環球愛寶貝體驗營，28日及29日在新左營車站店也還有金石堂小小店長活動，讓小朋友在假日也能充實渡過。

Global Mall新北中和台另外也趁機推出夏日服飾折扣6折起，包括日系品牌earth music & ecology等均享夏裝優惠，像Earthmusic & Ecology收腰方領碎花上衣，現享69折特價1100元等；另外再推LINE Pay優惠，凡31日前使用LINE Pay綁定中國信託信用卡，當日累積消費滿2000元，即享LINE Points 2%回饋。

現暑假期間民眾更多使用公共交通工具的機會，Global Mall旗下的車站店眾多，貼心推出「聯名卡搭車購物，天天享車資回饋」優惠，9月30日前持Global Mall中信聯名卡搭乘捷運、高鐵、台鐵於指定車站出站，當日店內刷卡滿888元，即享每趟車資最高回饋36元，另車站店會員點數50點消費，即可折抵15元。

(中時 )

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