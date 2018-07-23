飯店化身國家級音樂、劇場表演地！逾24位國際大師輪番登場

2018年07月23日 22:19 中時 何書青

據觀光局統計，截至2017年年底，全台一般旅館共3277家，較2017年上半年增加63家；供房15.7萬間，增加5511間，平均一天增加30間房的供給量，尤其以台北市的一般旅館家數及房間新增供給幅度最為明顯，2017年下半年較上半年房間新增供給近1877間，增幅達7%之多，足見觀光市場競爭之激烈，因此六福旅遊集團自8月18日起至今年底，推出「六福講堂」系列展演活動，集結多位台灣國際級表演者，將原只有在兩廳院看到的國際級演出，移師到台北威斯汀六福皇宮演出，從競爭激烈的觀光市場中創造差異化。

根據觀光局統計，截至2017年年底，全台一般旅館共3277家，較2017年上半年增加63家；供房15.7萬間，增加5511間，平均一天增加30間房的供給量，尤其以台北市的一般旅館家數及房間新增供給幅度最為明顯，2017年下半年較上半年房間新增供給近1877間，增幅達7%之多，足見觀光市場競爭之激烈。

六福旅遊集團每年服務超過450萬人次消費者，長年以行動支持台灣藝術家，包含六福萬怡酒店，館內465間客房展出台灣3位新銳設計師Colasa、林雅涵以及蘇子涵特別為六福萬怡創作的作品，公共區域則融合8位國內外藝術家的創作，飯店各樓層的梯廳空間，另展售受國際設計獎項肯定、結合台灣在地風土民情、符合自然環保概念的原創手作商品的台灣新銳設計師的文創商品，讓旅客在飯店就能欣賞國內外藝術家的創作和台灣設計師的原創商品。

本次再推以「音樂會」及「劇場表演」型態為主的「六福講堂」，跳脫傳統看表演就要進劇場安靜端坐的侷限，邀請24位以上台灣國際級表演者，包含獲獎無數的劇場演員、聲樂家、演奏家等，推出多達15場的互動式演出，帶給觀眾視覺、聽覺、味覺新體驗。票價從500元至2500元不等，六福VIP可再享最低8折的優惠，詳情可至「六福講堂」演出表及訂票網址查詢：https://goo.gl/nnVcXD

(中時 )