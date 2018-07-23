搭車被問「不覺得台灣很可怕嗎？」 吳鳳暖回網推爆

吳鳳來台12年，今年3月順利拿到台灣身分證。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

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中時電子報

來台12年的土耳其藝人吳鳳，不僅娶了台灣老婆，今年3月更拿到台灣身份證，相當喜歡台灣的他，昨（21日）在臉書透露搭計程車時，竟被司機問：「你不覺得台灣很可怕嗎？」甚至問他為什麼不回土耳其，還願意留在台灣？讓吳鳳相當有感觸。

吳鳳表示，司機認為台灣常常有地震、颱風，「而且大陸也要攻擊台灣」，不解他怎麼還想要繼續留在台灣，「我覺得國外更好。」聽完運將大哥的一席話，吳鳳坦言從不覺得台灣很完美，但也不覺得台灣這麼糟糕，對於不少土生土長的台灣人對家鄉失去信心，吳鳳感慨道：「這真的讓我難過。因為我跟家人在這裡，我盡全力想要準備一個好未來給我的孩子，怎麼可能會放棄台灣呢？如果你放棄這塊土地，它也會放棄你！」

吳鳳在台灣生活12年，這段時間觀察到不少人喜歡拿國外和台灣比較，「但是沒有人講出怎麼把自己做更好。批評很簡單，有嘴巴就可以批評，但是改善跟說出正確的方向需要腦袋。嘴巴每一個人有，但是腦袋不一定。」希望大家能多用正面、有建設性的方式，而不是只出一張嘴抱怨、攻擊別人。

最後，吳鳳也喊話：「我相信這塊土地，也相信有想法的年輕人。我們的確有很多要改善的地方，但是我們更要認真打拚，讓未來更有希望、更有前景。」一番言論引發不少網友共鳴。

(中時電子報)

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