高雄》陳其邁要推特色公園、偏鄉數位教育

陳其邁認同「特色公園」想法，並承諾未來會透過跨局處協調、鬆綁法令與調配預算，推動民眾參與發想主題及營造過程，讓鄰里公園改頭換面。（林宏聰攝）

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陳其邁到路竹三埤國小教育座談，與學童們體驗台語、數學數位教學課程。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁23日上午與議員參選人林智鴻、李雅惠共同宣布將爭取「一區一特色公園」，讓高雄的公園不再只有制式「罐頭遊具」；下午陳其邁轉往路竹繼續關心教育，與偏鄉教職人員商討數位落差問題解決之道，他強調，科技與經濟發展必須兼顧公平，絕不能讓偏鄉孩子輸在起跑點上。

鳳山選區議員參選人林智鴻在鳳山公園舉辦「親子好樂活，高雄好『趣』處」記者會，提出爭取特色公園政見，左楠區議員參選人李雅惠也到場聲援；林智鴻、李雅惠表示，台灣公園內的兒童遊樂設施像是「複製、貼上」，完全沒有因地制宜，放眼國外，不乏帆船公園、海港公園等特色設計，高雄則有左營舊城、鳳山新城，若是兩區能設計城牆外型溜滑梯，更能讓孩子了解在地歷史、人文，讓玩樂更有意義。

陳其邁受邀出席這場記者會，他認同「特色公園」想法，並承諾未來會透過跨局處協調、鬆綁法令與調配預算，推動民眾參與發想主題及營造過程，讓鄰里公園改頭換面，透過一區一特色公園，讓高雄跟上日本、德國、新加坡等國腳步。

陳其邁稍後轉往路竹區三埤國小教育座談，和第一線老師交流教學意見，並與學童們體驗台語、數學數位教學課程，由日本Palro機器人小老師引領闖關解題。

他表示，未來要強化現有師資數位認證，並整合人工智慧、大數據、雲端科技，充實偏鄉學校數位教育。

(中時 )

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