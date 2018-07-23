葉俊榮與郭大維見面　希望台大精進校長遴選

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林志成／台北報導

教育部長葉俊榮今天與台大代理校長郭大維會面，葉俊榮向郭大維提及外界關心的台大校長遴選案，希望能集合各方智慧盡早理出一條解決僵局的路，針對校長遴選制度精進，也期許台大能正視。而在台大精進制度檢討過程中，教育部非常樂意與台大一起合作，提供協助。

教育部晚間發布新聞稿指出，今天下午的會面中，葉俊榮首先表達對於目前台大師生在教學研究與學習生活情形的關心，並肯定郭大維團隊在這段期間的努力。雙方也進一步就教育部如何與台大合作積極開展校務、扮演提升國內高等教育競爭力的重要角色等議題，充分交換意見。

葉俊榮表示，他非常重視台大學生在一個健全運作大學下的學習權益，以及台大作為國內教育旗艦的角色與精神。因此，針對郭大維所提出的高教制度鬆綁等問題、賦予招收國際生彈性等建議，葉俊榮說，教育部除持續透過高教深耕、玉山計畫等政策支持大學發展外，也會請同仁持續與台大積極對話溝通，進行協助。

葉俊榮珍惜這次會面，因為現在正好是教育部與台大在發展上各自面臨許多變革的時候。在這樣的時間點，雙方都需要做出許多困難的決定，有的時候需要智慧、有的時候需要勇氣，但更需要的是彼此溝通，今天的會面將是改變的開始！

(中時 )

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