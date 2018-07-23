薩德爭議落幕陸客回流 韓免稅店銷售大增4成

韓國官方數字顯示，在免稅店中購物的外國遊客，陸客佔了9成。圖為韓國首爾明洞地區購物的陸客。（圖／中新社）

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中時電子報

隨著中國大陸與韓國有關部署薩德飛彈(THAAD)的爭議落幕，大陸反韓氣氛逐漸平息，赴韓的陸客重新恢復熱度。韓國官方統計數字也顯示，今年上半年免稅店的銷售額較去年同期成長4成，隨著陸客購物熱情漸增，免稅店新增許多營業點，未來業績可望隨陸客回暖而持續回升。

據《澎湃新聞》報導，中國大陸赴韓遊客今年以來逐步回暖，一度低迷的韓國免稅店經濟重新恢復了生機。韓國關稅廳消息顯示，今年上半年韓國免稅店總銷售額為9.2兆韓元（約合台幣2700億元），比年同期增加38%。如果下半年持續此增長趨勢，今年總銷售額有望超過18兆韓元（約合台幣5265億元），較去年增長幅度高達30%左右。

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韓國《中央日報》報導稱，免稅店重現生機，中國大陸顧客貢獻最多。前往韓國免稅店消費的外國顧客中，中國顧客佔據了90%以上。而且在所有外國消費者中，旅遊團的消費為36%，自由行遊客的消費占64%，其中大部分都是「代購」。這些代購憑借強大的購買力，可以不經過旅行社，直接與免稅店簽約拿到「回扣」。

報導指出，去年陸客銳減讓韓國旅遊業吃盡苦頭。韓國官方數據顯示，去年陸客赴韓旅遊人數為417萬人次，較前年大減48.3%。其中2017年3月份以後加速下滑，到年底前已較前一年銳減56.9%。為了扭轉這種局面，韓國試圖通過多種方式吸引中國遊客，包括平昌冬奧會前後實施15天免簽，但效果不彰。直到今年3月，陸客赴韓數量才出現一年多以來首度回暖，並隨時間推移持續增加。

(中時電子報)

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文章來源：中國顧客「回歸」，上半年韓國免稅店生意回暖銷售額大增四成

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